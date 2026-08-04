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POVRATAK U HNL?

Što se događa s Ivanušecom? Trener Feyenoorda ga otpisao

Piše Ivan Tomašković,
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Što se događa s Ivanušecom? Trener Feyenoorda ga otpisao
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures
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Njegov ugovor vrijedi do ljeta 2028. godine, ali u Rotterdamu bi već ovog ljeta mogli biti otvoreni za transfer

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Luka Ivanušec nedavno je uplovio u bračnu luku, no Ljubešćanin je sve bliže odlasku iz Feyenoorda. Nizozemski mediji pišu da je  povremeni hrvatski reprezentativac ponovno ispao iz planova kluba i trenera Giovannija van Bronckhorsta.

Potvrda je stigla na pripremnoj utakmici protiv Atalante. Utakmica Feyenoorda i Atalante igrala se čak 120 minuta, no Luka Ivanušec i još dva njegova suigračaTengstedt i Borges nisu dobili ni minute. Nizozemski mediji bliski klubu iz Rotterdama tvrde da je Ivanušec gotovo sigurno na izlaznim vratima Feyenoorda, a do kraja prijelaznog roka ostaje za vidjeti hoće li se pojaviti klub spreman kupiti ga ili ga čeka nova posudba.

Podsjetimo, Feyenoord je hrvatskog reprezentativca doveo iz Dinama u ljeto 2023. godine za više od sedam milijuna eura. Međutim, Ivanušec se u Rotterdamu nije uspio nametnuti, a ni prošlosezonska posudba u PAOK nije donijela preokret.

Foto: PAOK/Instagram

Sada je sve izglednije da će Feyenoord pokušati pronaći novo rješenje za 27-godišnjaka, a njegov ugovor vrijedi do ljeta 2028. godine, ali u Rotterdamu bi već ovog ljeta mogli biti otvoreni za transfer.

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