Modrić Messiju uručio Zlatnu loptu, šestu za čarobnjaka Lea!

Luka Modrić dobio je nasljednika. Na pozornicu pariškog "Theatrea du Chateleta" prozvan je po šesti put Leo Messi kao osvajač nagrade France Footballa za najboljeg nogometaša godine, a Zlatnu loptu uručio mu je baš Luka. Nizozemac Virgil van Dijk osvojio je drugo mjesto, a Cristiano Ronaldo je završio treći.

