Luka još sanja poput dječaka: Kapetane, povedi nas do kraja, idemo po reprezentativno zlato!

Luka Modrić jedan je od najvećih nogometaša današnjice. Legenda hrvatskog i svjetskog nogometa, peterostruki osvajač Lige prvaka. Kapetan "vatrenih" ima svjetsko srebro (2018.) i svjetsku broncu (2022.), ali Luka i dalje sanja najveće snove - reprezentativno zlato. E pa, vrijeme je!

U dugogodišnjoj karijeri osvojio je "mali milijun" trofeja, u eri Lionela Messija i Cristiana Ronalda stigao do Zlatne lopte. No u Luki i dalje tinja mali dječak, klinac koji sanja najveće snove. I koji ne odustaje. Ne, dok ne stigne do cilja. U ovom slučaju, do reprezentativnog zlata.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A danas stiže - treća sreća! Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj šokirala svijet, pa i sve nas, rijetki su očekivali da "vatreni" mogu do medalje. A među rijetkima je bio Luka Modrić. Kapetan je bio maestralan, predvodio Hrvatsku do finala, velike borbe za zlato. Nažalost, Francuzi su bili bolji.

U njegovim godinama padali su i najveći

I tog smo dana (15. srpnja 2018.) godine svi pomislili "šteta, Luka nikad neće osvojiti zlato". Tog ljeta punio je 32. godine, a sljedeće veliko natjecanje činilo se miljama daleko. Ubrzo je stigla i korona, Europsko prvenstvo se odgodilo za 2021. godinu, tu smo pak naletjeli na Španjolce. Ali, nismo ni mi bili pravi.

Opet nam je bilo žao Luke, ali i činjenice kako će se Svjetsko prvenstvu u Katru igrati u zimskom terminu. Znači, do sljedećeg velikog natjecanja trebalo je čekati 18 mjeseci. A Luki se bližila 36., vrijeme u kojem su padali i najveći. U kojem su se i najveći sportaši u povijesti pozdravljali s ozbiljnim danima svojih karijera.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bili smo skeptični, a Luka nam se ukazao i u Katru. I sa 37 godina na leđima opet je - briljirao. Hrvatska je stigla do drugog svjetskog polufinala u nizu, ali u polufinalu nas je dohvatila Argentina. I Leo Messi. Koji je također godinama (debitirao za Argentinu 2005., Copa Americu osvojio 2021.) čekao svoje reprezentativno zlato. I onda je stigla južnoamerička, pa svjetska titula. I bilo je vrijeme za njega.

E, sada je vrijeme za Luku. I za Lukino zlato. Zaslužio ga je! Više od bilo koga na svijetu. Svaka čast Rodriju i Morati, ali dečki, vrijeme je za Luku. Kapetan "vatrenih" debitirao je za reprezentaciju 2006., a njegovo je vrijeme stiglo - 2023. godine. I to zlato s Lige nacija mora se naći u njegovoj trofejnoj sobi. Luka je čekao 18 godina, u mnogočemu je primjer mladima, ali i dalje sanja dječačke snove. Sanja reprezentativno zlato. E pa, vrijeme je!