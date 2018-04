Luka: Lijepo je čuti da smo mi favoriti, ali respektiramo Juve

Osjećam se dobro, ne smeta me ništa što me smetalo u prošlim utakmicama. Očekujem da ću nastaviti ovako igrati. Ronaldo? On je u nevjerojatnoj formi, to je jako važno za nas, rekao je Luka Modrić, koji je imao problema s listom.

Real Madrid gostuje u Torinu, gdje ga u utorak od 20:45 očekuje sudar s Juventusom u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Bit će to repriza prošlosezonskog finala u Cardiffu koje je pripalo "kraljevima" (4-1).

- Bitno je iskustvo, ali i tko bude činio manje pogrešaka. Susreću se dvije velike momčadi. Zidane će nam reći kako pristupiti ovoj utakmici na najbolji način - kazao je kapetan "vatrenih".

- Benzema? Igra dobro iako nije zabio puno golova, ali zabio je u velikim utakmicama. Kod njega nisu bitni samo golovi, radi on i druge stvari i sretni smo što ga imamo.

Novinare je zanimalo kako vidi borbu za momčadi između Isca, koji je prošli tjedan zabio prvi hat-trick u karijeri u dresu španjolske reprezentacije, i Garetha Balea, koji je to isto napravio za Wales.

- Vidjet ćemo što će trener odlučiti. Isco je igračina, ali odluka je na treneru. Bale mi izgleda dobro i igra dobro. Naravno da mu je bila teška sezona zbog ozljede, ali sad se fizički osjeća dobro. Odigrao je dosta utakmica u nizu, zabijao i mislim da je sretan. Svi znamo što možemo očekivati od njega, važno je da je spreman. On je kvalitetan i puno nam može doprinijeti sa svojom agresivnošću, okomitošću.

Gigi Buffon breme favorita gura Realu kojega smatra najboljom momčadi svijeta.

- Lijepo je što govore lijepo o nama, to govori da nas poštuju. A poštujemo i mi Juventus, to je odlična momčad sa sjajnim igračima.

Odgovara li Realu više Bale, koji igra okomitije prema golu, ili Isco, koji više voli držati loptu?

- Mislim da smo pokazali ove sezone i ovih godina što sam ovdje da se s oba igrača osjećamo dobro na terenu. Najvažnije je da smo kao momčad zajedno, da zajedno trčimo i borimo se. Hoće li igrati Gareth ili Isco, meni je isto jer jednako mogu doprinijeti momčadi. Odluka je na treneru - zaključio je Modrić.

Zidane: Isco igra u reprezentaciji osam utakmica, a ovdje ih imamo 60

- Spremni smo za utakmicu, nije bitno što se dogodilo prije 10 mjeseci, ovo je nova utakmica. Kako ćemo igrati? Sviđaju mi se sve opcije. Volim mijenjati formaciju - poručio je Zinedine Zidane, trener Reala.

- Imam 25 jako dobrih igrača i ne bih volio da se oni koji neće biti u konkurenciji osjećaju kao zamjene. Ima trenutaka kada jedni igraju više od drugih, razlika je s Iscom što u reprezentaciji ima osam utakmica (godišnje), a ovdje 60, igramo svaka tri dana - dodao je.