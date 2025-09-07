Luka Modrić: Cilj je plasirati se na Svjetsko prvenstvo, nije važno 'umirati' u ljepoti igre!

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u ponedjeljak čeka dvoboj protiv Crne Gore na Maksimiru, a kapetan Luka Modrić najavio je taj dvoboj.

Kratka najava utakmice?

- Cilj je šest bodova, ali očekuje nas teška i nezgodna utakmica, morat ćemo biti na 100 posto mogućnosti. Imaju dobru momčad, dosta talenta, kao i sve momčadi s ovog podneblja. Izdvojio bih Jovetića, Krstovića, Savića. Morat ćemo biti na visini zadatka i nema razloga da ne budemo.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako ste proživjeli utakmicu na Farskim Otocima? Bilo je to upozorenje?

- Nije bila najbolja utakmica, toga smo svjesni. Ne tražimo alibije, ali teren i uvjeti nisu bili najbolji za igranje. Nismo navikli igrati na umjetnim travama, to je rijetkost da se igra po takvom terenu. Nismo se dobro prilagodili i nismo odigrali pravu utakmicu. Mislili smo da će ići to lakše, ali najbitnija su tri boda. Ne treba uživati u ljepoti nego moramo ostvariti cilj, a to je plasman na SP. Kako nas nakon Češke nije trebalo dizati u visine, tako i nakon ove utakmice ne treba raditi drame. Izvući ćemo pouke. I druge momčadi tamo će se namučiti.

Zagreb: Trening nogometaša hrvatske nogometne reprezetacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Aklimatizacija u Milanu?

- Jako mi je važna ta prilagodba. Mogu reći sve pozitivno, klub, momčad, suigrači i trener prihvatili su me na najbolji mogući način. Oduševljen sam klubom, veličinom, organizacijom, vidi se da je to jedan od najvećih klubova na svijetu, bez obzira što trenutačno nije toliko visoko rezultatski kao ranije.

Jeste li odradili galvanizacijski razgovor s igračima?

- Motivacija nije bila problem, to su te utakmice kad ne ide onako kako zamisliš. Najbitnije je da smo svjesni toga i da znamo da moramo bolje.

Smatrate li da Prosinečki može dobro prilagoditi momčad s obzirom da vas poznaje?

- Znamo sve o njemu kao igraču, a kao trenera sam ga imao kao pomoćnika u reprezentaciji. Sigurno da nas poznaje, zna naše vrline i mane, a sigurno će to nastojati prenijeti svojim igračima. Najbitnije je ono što će se događati na terenu i nadam se, uz sav respekt igračima i izborniku Crne Gore, nadam se da će se nas najviše pitati. Nadam se da ćemo biti pravi pred našom publikom.

Zagreb: Trening nogometaša hrvatske nogometne reprezetacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jeste li s nekim iz Crne Gore u dobrim odnosima?

- Susretao sam se s nekim igračima iz Crne Gore, protiv Savića u Španjolskoj, Jovetića. Oni su im lideri i najbolji igrači. Kad sam bio u Madridu sam bio u kontaktu sa Savićem. I dalje postoji respekt između igrača s ovog podneblja pa tako i prema njima.

Rođendan je za dva dana? Jeste li razmišljali hoćete li i 41. rođendan dočekati ovdje na press konferenciji reprezentacije?

- Nisam o tome razmišljao, kratko i jasno ha-ha. Idem dan po dan i to je to - zaključio je Modrić na press konferenciji i prepustio mikrofon Daliću.