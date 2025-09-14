Obavijesti

Sport

VIDEO: KAO VINO

Luka Modrić golom odmah ušao u povijest Serie A. Evo koji su stariji igrači zabijali u prvenstvu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Luka Modrić golom odmah ušao u povijest Serie A. Evo koji su stariji igrači zabijali u prvenstvu
Foto: Daniele Mascolo

Luka Modrić s 40 godina zabio za AC Milan i ušao u povijest Serie A! Sada je šesti najstariji strijelac, pridružio se elitnom društvu nogometnih legendi

Luka Modrić je još jednom pokazao da godine za njega nisu prepreka. U dresu AC Milana hrvatski maestro zabio je vodeći gol protiv Bologne koji će se pamtiti, ne samo zbog kvalitete izvedbe i preciznog šuta s ruba šesnaesterca, već i zbog povijesnog konteksta. S 40 godina i pet dana, Modrić je postao šesti najstariji strijelac u povijesti Serie A, prema Transfermarktu.

Elitno društvo veterana

Modrić se time pridružio ekskluzivnom društvu nogometnih velikana koji su u poznim godinama ostavili trag na talijanskim terenima. Na vrhu liste najstarijih strijelaca i dalje su Zlatan Ibrahimović (41 godina, pet mjeseci, 15 dana) i Alessandro Costacurta (41 godina, 25 dana), dok se ispred Modrića nalaze još Silvio Piola, Fabio Quagliarella i Pietro Vierchowod, svi s preko 40 godina u trenutku gola.

Modrićev gol pogledajte OVDJE.

Top 6 najstarijih strijelaca u Serie A

  • Zlatan Ibrahimović, AC Milan, 18. ožujka 2023., protiv Udinesea: 41 god., 5 mj., 15 d.
  • Alessandro Costacurta, AC Milan, 19. svibnja 2007., protiv Udinesea, 41 god., 25 d.
  • Silvio Piola, Novara, 7. veljače 1954., protiv AC Milana, 40 godina, 4 mj., 9 d.
  • Fabio Quagliarella, Sampdoria, 20. svibnja 2023., protiv AC Milana, 40 god., 3 mj., 19 d.
  • Pietro Vierchowood, Piacenza, 23. svibnja 1999., protiv Salernitane, 40 godina, 1 mj., 17 d.
  • Luka Modrić, AC Milan, 14. rujna 2025., protiv Bologne, 40 god., 5 dana

OSTALO

