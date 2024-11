Luka Modrić imenovan šefom biračkog odbora na izborima!

Svi ga znaju kao legendu Real Madrida, kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, jednog od najvećih veznjaka u povijesti i čovjeka koji je 2018. godine prekinuo duopol Lea Messija i Cristiana Ronalda osvojivši Zlatnu loptu. No, neće stati samo na tome. Luka Modrić (39) će u životopis staviti i da je bio predsjednik biračkog odbora!

Neće Luka sudjelovati na predsjedničkim ili lokalnim izborima u Hrvatskoj, iako da se kandidira, dajemo ruku u vatru da bi skupio popriličan broj glasova pa možda i pobijedio, već je izabran za predsjednika biračkog odbora za Madrid ususret izborima u Španjolskom nogometnom savezu. Zamjenici su mu Raul de Tomas, nogometaš Rayo Vallecana te nogometašica Reala Cristina Libran. I drugi poznati nogometaši obnašat će ovu funkciju diljem Španjolske.

Neuruppin: Brojni navijači dočekali nogometne reprezentativce na glavnom Trgu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U ponedjeljak, 25. studenog, birat će se članovi Glavne skupštine, pravo glasa imaju svi akteri španjolskog nogometa, igrači, suci, klubovi, treneri, a novoizabrani članovi skupštine će 16. prosinca izabrati predsjednika RFEF-a, odnosno tamošnjeg saveza. Luka je na ovu poziciju izabran u kategoriji profesionalnih nogometaša, a svi koji igraju u Španjolskoj, što se odnosi na prvu i drugu ligu za muškarce i prvu ligu za žene, imat će pravo izabrati 13 profesionalaca koji će biti dio Skupštine španjolskog saveza.

Modrić će presjedati biračkim odborom Madridske zajednice u sjedištu saveza u Las Rozasu, a on će, kao predsjednik, morati nadgledati i pobrinuti se da prođe sve po pravilima. To znači kako bi se na izborima trebao pojaviti u ranim jutarnjim satima i tamo boraviti ispred glasačkih kutija do 17 sati. No, malo je vjerojatno da će se to i dogoditi.

Split: UEFA Liga nacija, utakmica između Hrvatske i Portugala | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Real Madrid u srijedu igra kod Liverpoola važnu utakmicu petog kola Lige prvaka, a kako u utorak putuju u Englesku, malo je vjerojatno da će dopustiti da im kapetan dan ranije provede na izborima i propusti posljednji trening. Hrvatski nogometaš mora nabaviti potrebnu dokumentaciju i dokazati da je spriječen pojaviti se na izborima, a kako on i Real imaju sasvim dobar razlog, a to su pripreme za utakmicu Lige prvaka, ovaj put njegova funkcija predsjednika biračkog odbora vrlo vjerojatno neće zaživjeti. I tako neće postati jedini osvajač Zlatne lopte koji je bio važan akter na izborima. Do nekih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj...