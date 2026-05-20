Obavijesti

Sport

Komentari 2
VRATIO SE NA TEREN

Luka Modrić skinut će masku na SP-u u večeri čudesnog jubileja?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 5 min
Luka Modrić skinut će masku na SP-u u večeri čudesnog jubileja?
2
Foto: AC Milan

Luka Modrić se vraća na teren s maskom, spreman za borbu za Ligu prvaka! Hoće li skinuti masku na 200. utakmici za Hrvatsku protiv Paname?

Admiral

Tri tjedna nakon loma jagodične kosti na derbiju Milana i Juventusa (0-0) Luka Modrić (40) ponovno trenira sa suigračima u kampu Milanello, i to je najbolja moguća vijest za sve poklonike hrvatske nogometne reprezentacije, ali i "rossonera" uoči zadnjeg kola Serie A u kojem klub treba osigurati povratak u Ligu prvaka nakon godine pauze.

POGLEDAJTE GALERIJU: Modrić i supruga slave 16 godina braka

Zagreb: Na današnji dan prije 10 godina Luka Modri? vjen?ao se Vanjom Bosni? Zagreb: Na današnji dan prije 10 godina Luka Modri? vjen?ao se Vanjom Bosni? Zagreb: Na današnji dan prije 10 godina Luka Modri? vjen?ao se Vanjom Bosni?
70
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Legendarni veznjak bio je na klupi u pobjedi Milana kod Genoe prošlu nedjelju, što mu je prvo pojavljivanje u zapisniku za utakmicu od tog kobnog 26. travnja i sudara glavama s Manuelom Locatellijem, kapetanom "stare dame". Proslavio je važnu pobjedu i trebao bi konkurirati za dvoboj s Cagliarijem u nedjelju od 20.45.

Na fotografijama koje je objavio Milan vidi se kako Modrićeva karbonska zaštitna maska nije simetrična. Strana koja ide na desnu, zdravu stranu lica je nešto kraća kako bi Luki bila što udobnija. Kad je Joško Gvardiol nosio zaštitu na Svjetskom prvenstvu 2022. u Katru, ona je ipak bila kudikamo veća.

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Brazila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru
KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Brazila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Očekivano vrijeme oporavka od loma jagodične kosti je oko dva mjeseca. A to, u Modrićevu slučaju, znači do 27. lipnja, na dan posljednje utakmice grupne faze u Philadelphiji protiv Gane. Međutim, Luka bi je mogao skinuti i puno prije, nositi je samo na prvoj utakmici protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu, a već se protiv Paname vratiti na staro, pišu Sportske novosti.

Baš bi protiv Paname 24. lipnja Modrić trebao odigrati 200. utakmicu za reprezentaciju pa je možda i to motiv da tad ne bude maskiran, dakako bude li sve u redu s oporavkom i sraste li kost kako treba, odigra li u međuvremenu i utakmice protiv Belgije na Rujevici i Slovenije u Varaždinu. Reprezentaciji će se priključiti u petak, 29. svibnja.

Foto: AC Milan

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti
Bivši kapetan Dinama traži isplatu duga. U srijedu dolazi prosvjedovati pred Maksimir
Slavko Ištvanić

Bivši kapetan Dinama traži isplatu duga. U srijedu dolazi prosvjedovati pred Maksimir

Slavko Ištvanić potražuje 70.000 eura bez kamata, a tvrdi da se dug temelji na sudskoj presudi iz 1997. godine. Riječ je o ugovoru koji je potpisao s Dinamom dok je klub djelovao kao udruga građana
FOTO TETA ARTETA Čudotvorca iz Arsenala zavela je bivša misica: 'Nisam znala da je nogometaš'
LJUBAV NA PRVI POGLED

FOTO TETA ARTETA Čudotvorca iz Arsenala zavela je bivša misica: 'Nisam znala da je nogometaš'

Mikel Arteta i Lorena Bernal: ljubavna priča koja traje već 20 godina! Artetina supruga podržava ga u karijeri trenera Arsenala dok balansiraju obitelj i karijeru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026