Luka Modrić skinut će masku na SP-u u večeri čudesnog jubileja?

Tri tjedna nakon loma jagodične kosti na derbiju Milana i Juventusa (0-0) Luka Modrić (40) ponovno trenira sa suigračima u kampu Milanello, i to je najbolja moguća vijest za sve poklonike hrvatske nogometne reprezentacije, ali i "rossonera" uoči zadnjeg kola Serie A u kojem klub treba osigurati povratak u Ligu prvaka nakon godine pauze.

Legendarni veznjak bio je na klupi u pobjedi Milana kod Genoe prošlu nedjelju, što mu je prvo pojavljivanje u zapisniku za utakmicu od tog kobnog 26. travnja i sudara glavama s Manuelom Locatellijem, kapetanom "stare dame". Proslavio je važnu pobjedu i trebao bi konkurirati za dvoboj s Cagliarijem u nedjelju od 20.45.

Na fotografijama koje je objavio Milan vidi se kako Modrićeva karbonska zaštitna maska nije simetrična. Strana koja ide na desnu, zdravu stranu lica je nešto kraća kako bi Luki bila što udobnija. Kad je Joško Gvardiol nosio zaštitu na Svjetskom prvenstvu 2022. u Katru, ona je ipak bila kudikamo veća.

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Brazila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru

Očekivano vrijeme oporavka od loma jagodične kosti je oko dva mjeseca. A to, u Modrićevu slučaju, znači do 27. lipnja, na dan posljednje utakmice grupne faze u Philadelphiji protiv Gane. Međutim, Luka bi je mogao skinuti i puno prije, nositi je samo na prvoj utakmici protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu, a već se protiv Paname vratiti na staro, pišu Sportske novosti.

Baš bi protiv Paname 24. lipnja Modrić trebao odigrati 200. utakmicu za reprezentaciju pa je možda i to motiv da tad ne bude maskiran, dakako bude li sve u redu s oporavkom i sraste li kost kako treba, odigra li u međuvremenu i utakmice protiv Belgije na Rujevici i Slovenije u Varaždinu. Reprezentaciji će se priključiti u petak, 29. svibnja.