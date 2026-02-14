Luka Modrić ušao u povijest u talijanskoj Serie A. Evo po čemu

Obavijesti

NEVJEROJATNI LUKA

Piše HINA,
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) upisao se u povijest kao treći najstariji strijelac Serie A.

Modrić je u petak bio strijelac pobjedničkog gola Milana u gostujućoj 2-1 pobjedi protiv Pise.

Serie A - Pisa SC v AC Milan
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Hrvatski veznjak se među strijelce upisao sa 40 godina i 157 dana, a bio je to njegov drugi gol sezone nakon što je zabio u rujnu prošle godine protiv Bologne.

Samo su dvije nogometne legende imale više godina kada su postizale golove u elitnom razredu talijanskog nogometa.

Rekorder je Zlatan Ibrahimović koji je imao 41 godinu i 166 dana kada je u ožujku 2023. zabio za "Rossonere" u pobjedi 3-1 protiv Udinesea.

Ispred Luke je i Alessandro Costacurta koji je pogodak postigao sa 41 godinom i 25 dana.

Dodajmo i kako je Modrić među 20 najstarijih igrača u povijesti koji su zaigrali u Serie A. Trenutačno je na 19. mjestu, no do kraja sezone će se pomicati na ljestvici.

Na vrhu je Marco Ballotta koji je imao 44 godine i 38 dana kada je posljednji put stao na vrata Lazia. Prvih sedam pozicije drže vratari, a najstariji igrač u polju je bio Zlatan Ibrahimović sa 41 godinom i 166 dana.

NAJSTARIJI STRIJELCI U SERIE A

  • Zlatan Ibrahimović (41g, 166 dana)
  • Alessandro Costacurta (41g, 25 dana)
  • LUKA MODRIĆ (40g, 157 dana)
  • Silvio Piola (40g, 131 dan)
  • Fabio Quagliarella (40g, 109 dana)...

OSTALO

