Luka o transferu u Real: Dali su mi avionske karte, bacio sam ih

Prije 11 godina je Luka Modrić (38) iz redova Tottenhama prešao u Real Madrid, a do danas je u dresu 'kraljeva' prema Transfermarktu odigrao 503 utakmice uz 37 golova i 78 asistencija. Iako nije sve bilo lagano u početku, naišao je na mnoge probleme u Španjolskoj, kroz sve se izborio i od omraženog pojačanja postao legenda kluba.

A na stranici Madrid Xtra prisjetili su se Lukinih riječi o tome kako je došao među 'kraljeve'. Daniel Levy je težak pregovarač, ali je obećao da će pustiti Luku ako će ga željeti Real Madrid.

- Bio sam iznerviran kad su mi rekli da moram s Tottenhamom na pripreme u SAD jer je klub stvarao probleme. Svađali smo se nakon toga, Levy mi je govorio da budem profesionalac. Nisam htio ići u SAD, vratio sam se u Hrvatsku kad je momčad otišla u SAD, to je bio skandal - započeo je svojevremeno Luka:

Foto: JUAN MEDINA

- Vratio sam se u London par dana kasnije i dobio sam novu avionsku kartu do Los Angelesa gdje je Tottenham trenirao. Bacio sam je u kantu za smeće, sam sam trenirao cijelo ljeto.

Nije to bila lagana situacija za njega, ali imao je samo jedan cilj - transfer u Madrid.

- Jednog dana su me nazvali Jose Angel Sanchez i Florentino Perez, rekli su mi da će me pričekati. Pregovarali su s Levyjem, a njihova mi je podrška jako značila. Levy ih je izludio, a veoma je važnu ulogu imao Mourinho, želio me u svom timu. Jednom ga je i nazvao sam. Imao sam završni razgovor s Levyjem u kolovozu i zamolio ga da se drži riječi i da mi priliku zaigrati protiv Barcelone u Superkupu. Odgovorio mi je 'Pustit ću te u ponedjeljak'. I u nedjelju je sve bilo završeno, išao sam u Madrid idućeg jutra - zaključio je.