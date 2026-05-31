Luka objavama na društvenim mrežama zaintrigirao navijače! Ponos zbog nastupa U-17 vrste
Luka Modrić zahvalio je navijačima Milana na velikoj podršci, nitko nije siguran što to točno znači. A izabranici Marijana Budimira su na Europskom prvenstvu u Estoniji svladali moćnu Španjolsku...
Subota i nedjelja donijeli su u kamp hrvatske nogometne reprezentacije dosta mira i vrijeme za - kupanje. "Vatreni" su u subotu trenirali prilično rano (10 sati), nedjeljni trening imali dosta kasno (18 sati), pa su u međuvremenu imali dosta vremena za odmor, odrađivanje pojedinih medijskih i privatnih obveza.