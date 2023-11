Luka od Njemačke do Njemačke: I kad je bio klinac plašili smo ga se na treninzima 'vatrenih'...

Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Luka Modrić. Evo, ništa drugo više ne trebam ni reći. Samo ta tri igrača, ta tri velikana, mogu toliko trajati na najvećim nogometnim pozornicama. I to nije slučajno, kaže nam Josip Šimunić (45).

Luka Modrić je neuništiv. Kapetan "vatrenih" sljedećeg će ljeta zaigrati na svojem devetom velikom natjecanju. A prvi nastup imao je daleke 2006. na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, gdje je svlačionicu dijelio s Josipom Šimunićem i Juricom Vranješom.

- Samo nogometaši koji su maksimalno posvećeni sportu mogu ovako trajati i nakon 17-18 godina. I oni sebi, bez obzira na sve uspjehe, svakog dana postavljaju nove ciljeve te i dalje žele biti što bolji. To je nevjerojatno, to je čudo - rekao nam je Šimunić pa nastavio:

'Gvardiol bi trebao igrati do 2038.'

- Luka ima 172 nastupa za Hrvatsku, ovo će mu biti deveto veliko natjecanje. Teško da će ikad netko u 'vatrenima' stići do njegovih razina. To bi možda mogao napraviti Kovačić, eventualno kasnije Gvardiol. Ali jako teško. Znate što znači 18 godina trajati u reprezentaciji? Pa Gvardiol bi po tome 2038. morao igrati za 'vatrene'!

Šimunić je u karijeri zaigrao 105 puta za Hrvatsku i bio je na pet velikih natjecanja.

- Ljudi vjerojatno ne razumiju koliko je velik uspjeh nastupiti na jednom velikom turniru, a Luki će ovo biti deveto! To je strašno. Nemam komentara. A osim toga, on je svaki put bio nositelj reprezentacije, glavna karika Hrvatske na tim turnirima.

Vi ga se sjećate i sa SP-a u Njemačkoj 2006. godine...

- Tad je tek počinjao, a znao sam da je najbolji igrač HNL-a. Uvijek ću se sjećati tog njegovog debija protiv Argentine u Baselu, on je dominirao na sredini terena, a na njihovom krilu briljirao je Messi. I to je bio početak njihove ere, razdoblja koje sad traje već gotovo dva desetljeća - prisjetio se Joe pa nastavio:

'Danas se mladi ne bore poput Luke'

- Luka me tog dana iznenadio u Baselu, baš sam pomislio: 'Wow, kakav igrač!'. Ali onda me još više iznenadilo što je ponavljao takva izdanja. E to je razlika. Svatko može zabljesnuti na jednoj utakmici, ali Luka na isti način dominira i 17 godina poslije toga. Mnogi vrhunski sportaši postanu zadovoljni kad uđu u zonu komfora, ali samo Luka, Messi i Ronaldo i u tim situacijama probijaju granice.

Hoće li Hrvatska ikad imati nogometaša poput Luke?

- To se nikad ne zna, ali teško, vrlo teško. Mi smo živjeli u drukčijim vremenima, danas kod mlađim igrača ne vidim toliko borbe, sve im je nekako lakše i pristupačnije. Možda filozofiram, ali bez te borbenosti nema uspjeha u sportu. I svi naši mladi nogometaši se moraju ugledati u Luku, sami se izboriti za svoje mjesto u život i nogometu.

Šimunić se za kraj priče sjetio jedne anegdote iz 2016. godine...

- Bio sam član stručnog stožera na Europskom prvenstvu, sjećam se kako smo Ante Miše i ja komentirali: 'Ajme, majko, kad nam Luka ode'. Ljudi, to je bilo prije sedam godina, a Luka nas je od tada dvaput odveo u polufinale Svjetskog prvenstva, do finala Lige nacija... Ma neka ga u reprezentaciji koliko god želi, samo da ga čuva dragi Bog, on je poseban - završio je Šimunić.

'Za 172 nastupa moraš biti najbolji na svijetu'

Jurica Vranješ dvaput je bio član "vatrenih" na velikom natjecanju (2002. i 2006.)...

- Meni je nestvarno da je Luka nakon 18 godina opet na velikom natjecanju. Pa čudo je kad netko odradi dva, najviše tri velika turnira, a Luki će ovo biti deveti! I cijelo je vrijeme najvažniji igrač 'vatrenih' i dugogodišnji kapetan. Nijedanput nije došao na okupljanje radi atmosfere nego samo zbog svoje nevjerojatne kvalitete - pojašnjava Vranješ pa nastavlja:

- Hoće li ga netko ikada dostići u hrvatskoj reprezentaciji? Neće, to je znanstvena fantastika. I to je nemoguće. Evo, ja sam za reprezentaciju sakupio 30-ak nastupa, to je pristojan broj. Ali u usporedbi s Lukom, to je ništa. Pa mi imamo reprezentativce koji su odigrali dvije, pet ili 20 utakmica, ljudi ih znaju, prepoznaju... A Luka ih je odigrao 172! Ma za takvo nešto morate biti najbolji igrač svijeta, nema druge.

Vratite nas malo u tu 2006. godinu i Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj...

- Klasnić i ja u to smo vrijeme bili u Werderu, tadašnji trener Klaus Allofs kod nas se raspitivao o Luki, želio ga je dovesti. U klubu su željeli nekog jeftinijeg igrača, pa je u Werder stigao Brazilac Diego. Luka je u reprezentaciju došao kao svaki normalan igrač, normalan dečko koji je ušao među 'velike' na mala vrata. Ali kod njega je mnogo toga bilo drukčije.

Kako to mislite?

- Kod njega se odmah vidjela kvaliteta. U našoj je reprezentaciji bilo igrača iz velikih europskih klubova, a svi su prema Luki imali veliki respekt. I onako, nekad ste prema njemu išli s 'ručnom' da vas ne bi prelagano predriblao. Nitko tad nije mogao znati da će on napraviti ovakvu karijeru, da će biti najbolji na svijetu i deset godina igrati u Realu, Luka je to postigao sam, normalnim razvojem, svojom kvalitetom i ljudima oko sebe. Meni je fascinantan način na koji on i dalje 'gine' za Hrvatsku i za Real Madrid.

Jeste li kod njega tad vidjeli liderske osobine?

- Ne, nisam tad pomislio: 'Ovaj će dečko biti dugogodišnji lider Hrvatske i Reala', nema šanse. Takav se ugled gradi s karijerom, rezultatima, nastupima u velikim momčadima... A to mu nitko nije poklonio. Svaki mladi igrač treba gledati Lukin razvoj, a ne gurati se na razne načine preko raznih menadžera. Samo treba pratiti njegov odnos prema nogometu, reprezentaciji...

Možemo li sanjati o Luki Modriću i u SAD-u 2026. godine?

- Neka prvo Luka svoje deveto natjecanje odigra za čistu desetku, haha. Gledao sam ga protiv Armenije. Pa on i dalje u duelu dominira nad igračima od 22-23 godine. To je čudesno. On ima to nisko težište, igra kao da ima 25 godina. Nikad se više neće kod nas roditi takav igrač, Luka je najkompletniji nogometaš u povijesti Balkana. A da je Nijemac, Španjolac ili Portugalac, imao bi mnogo više od jedne Zlatne lopte, u to sam siguran - završio je Vranješ.

Lukinih 18 godina u reprezentaciji

2006. - Debi za reprezentaciju i odmah 12 utakmica te dva gola. Kao i dvije utakmice na SP-u

2007. - Deset utakmica i jedan gol, pobjeda na Wembleyu nad Engleskom

2008. - Uvrstili ga u najbolju momčad Eura. U 11 nastupa zabio tri gola

2009. - Zbog ozljede igrao 3 utakmice (1 gol), Hrvatska nije išla na SP

2010. - Osam utakmica bez gola, s tri asistencije, i još jedna ozljeda

2011. - Devet utakmica, samo četiri pobjede i zabio je jedan gol

2012. - Devet utakmica, bez gola i asistencije, te rastanak s Bilićem

2013. - Deset utakmica i samo jedna asistencija, protiv Južne Koreje

2014. - U 11 utakmica dva gola i Lukino najlošije veliko natjecanje

2015. - Nova ozljeda, četiri utakmice za 'vatrene' i jedna asistencija

2016. - Opet se ozlijedio, u 8 utakmica gol Turcima na Euru i 3 asista

2017. - Postao kapetan, u 8 susreta zabio 1 gol te upoznao Dalića

2018. - Čak 15 utakmica za Hrvatsku, dva gola i osvajanje Zlatne lopte

2019. - Devet nastupa i dva gola uz dvije asistencije. Izborio Euro

2020. - Zbog pandemije igrao šest utakmica, propustio Ligu nacija

2021. - Zbog ozljede propustio tri utakmice, a odigrao 13 uz 4 gola

2022. - Igrao čak 16 utakmica, nije propustio ni jednu, zabio tri gola

2023. - Opet nije propustio ni jednu, u deset nastupa ima jedan gol

2024. - Euro će mu biti 9. veliko natjecanje, čime će zaokružiti priču

172 puta Modrić je igrao za Hrvatsku u 18 godina i zabio je 24 gola