Luka prvog dana postao kralj Milana: 'Ovo su doživjeli samo Kaka, Ibrahimović i Ronaldinho'

Luka Modrić (39) konačno se predstavio navijačima Milana. Kapetan hrvatske reprezentacije ovdje je u Milanu imao prilično naporan dan, vjerujte Luku tijekom dana nije bilo jednostavno pratiti. Kao što ga već godinama ne uspjevaju pratiti suparnički veznjaci, tako smo i mi danas s njim imali "pune ruke posla". Ali, Modrić je danas ispao - pravi frajer.

Pokretanje videa... 00:40 Ludnica u Milanu zbog Luke Modrića | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Službeno predstavljanje novog igrača Milana bilo je zakazano za 17 sati, ali onda je Luka sam inzistirao da prednost dobiju - hrvatski mediji. Kojih, prilično iznenađujuće, nije bilo previše u Milanu. Tek tri televizijske ekipe (Nova TV, RTL i HRT), te 24sata kao jedini predstavnik tiskanih medija.

Modrić je tako grupici hrvatskih medija posvetio 15-ak minuta nešto prije 17 sati. Glasnogovornik Milana Nicola Pozzi često nam je dobacivao "last question, last question", ali Luka se nije dao. I mirno odgovarao na sva naša pitanja, a onda i na ona nešto više od 50-ak predstavnika talijanskih medija. I nitko nije ostao zakinut, sve dok pitanja više nije bilo.

- Što mogu donijeti Milanu? Skromnost, poniznost i radnu etiku - odgovorio je Talijanima kapetan "vatrenih", odmah im dao do znanja kako ovdje nije došao "pod stare dane". Već pun dokazivanja, gladan novih uspjeha. I to se kod njega itekako osjetilo. Tijekom cijelog dana uz njega je bila supruga Vanja kao i troje djece koji su iz prvog reda pratili što tata govori.

A poslije prve "pressice" naš je nogometaš, očito i novi miljenik navijača Milana preslio u sam centar grada, u Milanov Fan Shop u Via Dante, nedaleko od same Piazze Duomo. I tu je bio pravi - spektakl. Više od tisuću razdraganih navijača vikalo je "Luka, Luka", od onih najmlađih do najstarijih fanova "rossonera", svi su uzvikivali njegovo ime.

- Navijači Milana uvijek su cijenili istinske nogometne umjetnike, ne mogu vam opisati koliko mi je drago što je Luka Modrić danas došao u Milan. Njegove godine? Ma one ne predstavljaju nikakav problem, u nogometnu ne igraju stari i mladi, već najbolji. A Luka je najbolji - poručio nam je 44-godišnji Francesco koji se je sa sinom stigao u Via Dante, pozdraviti Luku Modrića.

Talijanski novinari znali su što se sprema u centru grada, njih nimalo nije iznenadio ovakav doček novom "kralju Milana".

- Dugo pratim Milan, mislim kako su ovakav doček u samom centru grada dobili samo Kaka, Ibrahimović (u prvom mandatu) i Ronaldinho. Za druge se ne bih kladio - poručio nam je kolega s talijanskog Sky Sportsa.

Druženje Luke i navijača bilo je zakazano za 30-ak minuta, ali i to je trajalo puno više. Modrić je prvo s prvog kata tog Fan Shopa bacao svoje potpisane dresove među razdragane navijače, dva-tri puta se spuštao na donji kat potpisati još nekoliko dresova, pa se vraćao na balkon mahati navijačima.

Kapetan "vatrenih" sutra će se u jutarnjem satima pojaviti u Milanellu, tamo prvo odraditi sva testiranja, a onda i odraditi prvi trening sa svojom novom momčadi. I Massimilianom Allegrijem. Trenerom kojeg je potpuno nadmudrio u finalu Lige prvaka 2017. godine. Real je tad svladao Juventus s 4-1.

- Nadam se da mi Mister nije zamjerio, ha, ha - poručio je Luka talijanskim medijima.