Luka s loptom, Barišić napada, Katić 'bocka': Ma ne pokušavaj

Neka nova, redizajnirana Hrvatska, počela je s pripremama za predstojeće izazove. Nema tu više Mandže, Čarlija i Sube, no kapetan Luka Modrić i dalje je 'tata' ekipe.

Najbolji europski igrač i vjerojatno uskoro najbolji svjetski nogometaš priključio se treninzima Dalićeve ekspedicije i odmah počeo briljirati.

Imamo tu i novaka poput Borne Barišića koji će dobiti priliku na lijevom beku zbog bolesti Ivana Strinića, a baš je novog igrača Glasgow Rangersa HNS-ov fotograf Drago Sopta uhvatio u duelu s Modrićem.

Fotografiju je na Instagramu podijelio bivši kapetan Osijeka...

Foto: Press Association/PIXSELL/ScreenshotInstagram

Kapetan je u posjedu, klasično, dok ga Barišić pokušava zaustaviti.

Ispod slike odmah se javio Nikola Katić i oduševio sve komentarom. Bornin suigrač iz Rangersa je poručio 'da Luki ni ne pokušava uzeti loptu'.

Barišić se pred novinarima osvrnuo na Luku i njegov utjecaj na reprezentativce.

- Ma sigurno da znači to što je on ovdje, ipak je on jako velik igrač. Njegova pojava je jako velika stvar za igrače.

