Luka Šamanić blizu potpisa za španjolskog euroligaša...

Luka Šamanić (24) novi je igrač Cibone, slavodobitno je objavio hrvatski klub prije tri tjedna. Iako je hrvatski reprezentativac mjesecima bio izvan ritma utakmica, bilo je jasno da su 'vukovi' dobili na jackpotu. Nije dugo trebalo da dokaže klasu, odmah je postao prva violina momčadi pa zablistao protiv Crvene zvezde kojoj je utrpao 20 koševa. Barem je unio malo optimizma u tmurnu realnost i neizvjesnu Ciboninu budućnost.

Govor Sesara uoči finala kvalifikacija

Ipak, već tada se znalo da će ta priča kratko potrajati. Igrač takve kvalitete prerastao je ABA ligu i njegova realnost u ovome trenutku je euroligaški klub. Šamanić je potpisao otvoreni ugovor s Cibonom, a to je značilo da u bilo kojem trenutku može otići iz kluba. To se i dogodilo početkom tjedna kada je raskinuo ugovor, a sada je i blizu novog kluba.

Kako doznajemo, hrvatski reprezentativac blizu je potpisa za španjolskog euroligaša Baskoniju iz Bilbaa. Ponudili su mu ugovor do ljeta uz opciju na još godinu dana. Pregovori su u završnoj fazi.

Susret Cibone i Splita u 11. kolu Premijer lige

Tek pet utakmica u dresu Cibone bilo je dovoljno da dokaže potencijalnim poslodavcima da višemjesečno izbivanje s parketa nije ostavilo na njemu većeg traga. Imao je nekoliko ponuda na stolu, jedna od njih bila je poprilično bogata, ona iz Kine, ali Šamanić ju je odbio. Stavio je karijeru ispred novca, bio je svjestan da bi, gledano s košarkaškog stajališta, napravio nekoliko koraka unazad. Želja mu je igrati na najvišoj razini, oživjeti karijeru i ispuniti veliki potencijal kojeg mnogi vide u njemu, a Bilbao bi mogao biti prava stanica za to.

Talent i klasa nikada nisu bili upitni, prepoznali su to i u NBA ligi, ali najveći problem njegove karijere je izostanak kontinuiteta. Nikada nije dobio puno povjerenje trenera i minutažu koju bi iskoristio za razvoj i napredak pa na koncu i zablistao do kraja. To se nada dobiti u Bilbau, no jasno mu je da će se prvo morati dokazati i zaslužiti mjesto na parketu.

Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina

Hrvatska bi tako mogla dobiti i četvrtog igrača u Euroligi nakon Marija Hezonje (Real Madrid), Danka Brankovića (Bayern) i Ante Žižića (Virtus Bologna). Ipak, ovo je i potencijalni problem za našu reprezentaciju jer pitanje je hoće li ga Josip Sesar imati na raspolaganju u veljači u kvalifikacijskim utakmicama za Europsko prvenstvo koje će biti ključne za našu reprezentaciju. Sve ovisi o rasporedu, ali i njegovom novom klubu.