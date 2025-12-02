Luka Sučić bi mogao napustiti Španjolsku. Prate ga tri kluba

Luka Sučić izgubio je status prvotimca u Real Sociedadu. Imao je i sukob s trenerom te se nalazi u teškoj situaciji. Minuta nema, Svjetsko prvenstvo se bliži i čini se kako je najbolja opcija za Sučića da promijeni sredinu. Mnogi europski klubovi htjeli bi ga vidjeti u svojim redovima jer se na kontinentu zna kakav je Sučić talent kad mu se da šansa. Tri kluba su najbliže njegovom dovođenju, a u jednom ga čeka i kolega iz reprezentacije, piše Fichajes.

Prvi klub je nizozemski PSV gdje igra Ivan Perišić. Aktualni prvak Nizozemske u Sučiću vidi zamjenu za Joeyja Veermana, za kojeg očekuju da će napustiti klub baš na zimu. Kako javljaju Španjolci, Real Sociedad nije očekivao nikakav transfer glede Sučića, ali njegov nedostatak minutaže čini ga vrlo atraktivnim igračem za klubove s potrebama da hitno zamijene igrača. PSV već tjednima procjenjuje profile igrača, a 23-godišnji veznjak ispunjava uvjete zbog svoje tehnike, čitanja igre i potencijala za napredak. Njegov ugovor do 2029. komplicira pregovore, ali njegova mala minutaža mogla bi omogućiti povoljan dogovor za nizozemsku momčad ako je Real Sociedad spreman razmotriti ponude. Španjolci pišu kako je Perišić preporučio čelnicima PSV-a da krenu po Sučića

Real Sociedad smatra Luku Sučića strateškom investicijom. Njegov dolazak iz Salzburga obećao je kontinuitet, kreativnost i ofenzivnu prisutnost iz druge linije. Međutim, njegova nedavna upotreba je zbunjujuća. Samo šest utakmica i jedna asistencija u usporedbi s potencijalom koji je pokazao prošle sezone pa bi zato moglo doći do transfera. Sučić ima vrijednost od 12 milijuna eura što si veći europski klubovi mogu priuštiti.

Situaciju prate Juventus i Stuttgart. Navodi se kako je njemački klub već započeo inicijalne razgovore s Real Sociedadom. Juventus se još nije pokrenuo u vezi Sučića, ali motri situaciju te bi mogao ozbiljnije zagristi kada krene zimski prijelazni rok.