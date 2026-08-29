Sučić je igrao do 78. minute. Sociedadu je to bila prva pobjeda sezone.
Luka Sučić nastupio u pobjedi Real Sociedada nad Espanyolom
U susretu trećeg kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Sociedad je pobijedio Espanyol sa 2-1, a za domaćine je nastupio hrvatski nogometaš Luka Sučić.
Domaćin je poveo već u četvrtoj minuti golom Ander Barrenetxee, izjednačio je Roberto Fernandez u završnici prvog dijela, a pobjedu Sociedadu donio je Orri Oskarsson golom u 61. minuti. Sučić je igrao do 78. minute. Sociedadu je to bila prva pobjeda sezone.
Levante je u sjajnoj utakmici pobijedio Real Betis sa 5-2.
Domaćin je u prvom poluvremenu vodio 1-0 i 2-1, no Betis se oba puta vratio. No, u nastavku susreta Levante je zabio još tri gola za uvjerljivo slavlje.
Strijelci za pobjednički sastav bili su Adrian de la Fuente (24), Enzo Bardeli (45+1), Roger Brugue (56, 70) i Jon Ander Olasagasti (90+5), dok su za goste golove zabili Marc Bartra (34) i Rodrigo Riquelme (45+4).
U subotu se još sastaju Sevilla i Atletico Madrid.
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