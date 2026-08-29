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HRVAT U LA LIGI

Luka Sučić nastupio u pobjedi Real Sociedada nad Espanyolom

Piše HINA,
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Luka Sučić nastupio u pobjedi Real Sociedada nad Espanyolom
Foto: Juan Barbosa
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Sučić je igrao do 78. minute. Sociedadu je to bila prva pobjeda sezone.

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U susretu trećeg kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Sociedad je pobijedio Espanyol sa 2-1, a za domaćine je nastupio hrvatski nogometaš Luka Sučić.

Domaćin je poveo već u četvrtoj minuti golom Ander ‌Barrenetxee, izjednačio je Roberto Fernandez ⁠u završnici prvog dijela, a pobjedu Sociedadu donio je Orri Oskarsson golom u 61. minuti. Sučić je igrao do 78. minute. Sociedadu je to bila prva pobjeda sezone.

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Levante je u sjajnoj utakmici pobijedio Real Betis sa 5-2.

Domaćin je u prvom poluvremenu vodio 1-0 i 2-1, no Betis se oba puta vratio. No, u nastavku susreta Levante je zabio još tri gola za uvjerljivo slavlje.

Strijelci za pobjednički sastav bili su Adrian de ⁠la ​Fuente (24), Enzo ​Bardeli (45+1), Roger Brugue (56, 70) i Jon Ander Olasagasti (90+5), dok su za goste golove zabili Marc ⁠Bartra (34) i Rodrigo ⁠Riquelme (45+4).

U subotu se još sastaju Sevilla i Atletico Madrid.

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