'VATRENI' PONOVNO IGRA

Luka Sučić od mogućeg odlaska do povratka: 'Treneru je važan'

Piše HINA,
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Luka Sučić ponovno u igri! Nakon nesigurnih početaka, mladi veznjak postao ključan za Real Sociedad. Trener Matarazzo ga obožava, a Sučić cilja na reprezentaciju

Hrvatski nogometaš Luka Sučić, za kojeg se nagađalo da će napustiti Real Sociedad zbog neigranja, opet dobiva minutažu te je važan ekipi, rekao je u utorak direktor tog baskijskog kluba.

- Sučićeva situacija se značajno promijenila. Bio je u početnoj postavi u tri utakmice, mislim da s važnim učinkom - izjavio je Erik Bretos na konferenciji za medije u San Sebastianu.

Hrvatski 23-godišnji veznjak u subotu je odigrao 63 minute u baskijskom derbiju s Athletic Bilbaom, a koji je završio 1-1. Bio je treći put u početnoj postavi Real Sociedada u posljednje četiri utakmice.

- Treneru je važan, a igrač to također osjeća. Nemamo nikakve sumnje u njegov potencijal te smo uvjereni da će napredovati - rekao je Bretos.

CALCIO - UEFA Europa League - SS Lazio vs Real Sociedad
Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-

Sučić ove sezone gotovo da nije igrao, ili je ulazio s klupe, nakon što je ljetos momčad vodio trener Sergio Francisco zbog čega je bio nezadovoljan. Prošli mjesec je, međutim, na klupu sjeo 48-godišnji Pellegrino Matarazzo i iskazao povjerenje u mladog veznog igrača. Matarazzo je istovremeno podigao posrnuli Real Sociedad osvojivši s njim 11 od mogućih 15 bodova. Time je ekipa uzletjela do osmog mjesta u prvenstvu. Zbog toga je izabran za najboljeg trenera u španjolskoj ligi za mjesec siječanj, izvijestio je organizator natjecanja La Liga.

"Nakon ove serije dobrih rezultata s uzbuđenjem čekamo nadolazeće utakmice. Cilj nam je izboriti europska natjecanja", rekao je Bretos.

Sučiću, koji s Real Sociedadom ima ugovor do ljeta 2029., cilj je veća minutaža kako bi ga hrvatski izbornik Zlatko Dalić uvrstio u reprezentaciju za Svjetskom prvenstvu u lipnju. Ove sezone je u prugastom plavo-bijelom dresu sudjelovao u 12 utakmica, provevši na travnjaku ukupno 554 minute. U Kupu kralja je je zabio gol i jednom asistirao protiv niželigaških klubova. 

U ponedjeljak u ponoć zatvorilo se nogometno tržište u Španjolskoj. Real Sociedad je doveo Sučića u ljeto 2024. godine iz austrijskog Salzburga za 10 milijuna eura. Toliko i sada vrijedi, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

