Luka Sučić otvoreno o sestrinoj svadbi, Daliću i optužbama zbog Thompsona: 'Najveći je pjevač'

Hrvatski vezni nogometaš Luka Sučić, kojeg je prije tjedan dana u San Sebastianu posjetio hrvatski izbornik Zlatko Dalić, rekao je da među njima nije bilo problema te se nada nastupu na Svjetskom prvenstvu.

- Ne, nije bilo problema. Samo to kada se moja sestra udavala. Razgovarao sam s izbornikom ranije i razjasnili smo to. Nije ljutit na mene niti sam ja na njega - rekao je 23-godišnji Sučić u intervjuu za baskijski portal Noticias de Gipuzkoa.

Sučićeva sestra se bila udala u lipnju 2025., a mladi igrač je napustio okupljanje reprezentacije kako bi u Uskoplju prisustvovao svadbi, pri čemu se namjeravao vratiti u Osijek na utakmicu sa Češkom. Dalić ga je bio izostavio s te utakmice u kojoj je Hrvatska pobijedila 5-1.

- Razumijem to, jer ako želiš igrati, trebaš trenirati. Ne mogu izostati s treninga. Razgovarali smo i sada je zadovoljan sa mnom jer igram. Treba me u nacionalnoj reprezentaciji. Bio je ovdje prošli tjedan, razgovarali smo i to je to - ispričao je Sučić.

Dalić je, četiri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva, posjetio Sučića i braniča Duju Ćaletu-Cara tijekom utakmice njihovog Real Sociedada i Ovieda, a kasnije tijekom dana gledao je napadača Antu Budimira u pobjedi Osasune od 2-1 nad Real Madridom. Sučić je zbog ozljede aduktora lijeve noge propustio tu utakmicu, a u subotu se u pobjedi kod Mallorce 1-0 vratio nakon trotjedne pauze.

Iduća mogućnost za igranje dolazi već u srijedu kada će Real Sociedad igrati uzvratnu utakmicu polufinala Kupa s Athleticom, kojeg je pobijedio s 1-0 u Bilbau. Veznjak se bio ozlijedio prije 20 dana, tijekom utakmice s Elcheom kojem je zabio prvi gol u pobjedi od 3-1.

- Nakon što sam zabio gol, osjetio sam tegobu. Pokušao sam nastaviti, ali nisam mogao - rekao je.

Dodao je da je to ipak bila manja ozljeda te se sada osjeća dobro. Ozlijedio se u trenutku kada je opet počeo igrati u kontinuitetu. Gotovo čitav prvi dio sezone proveo je na klupi za pričuve, ali nakon što je krajem prosinca došao novi trener Pellegrino Matarazzo opet je zaigrao u početnoj postavi osmoplasirane momčadi španjolskog prvenstva.

- Teško je mladim igračima kada ne igraju, ali to je dio nogometa. Može ti se dogoditi jednom tijekom karijere, ili dva-tri puta, ne znam točno - izjavio je.

- Za mene je to bio prvi put da nisam igrao odlukom trenera, ali mislim da sam sada mentalno jači. Iz toga sam izvukao neke pozitivne stvari. Ali naravno, bio sam tužan, ja želim igrati - dodao je.

Odgovorio je da tijekom zimskog prijelaznog roka nije namjeravao napustiti Real Sociedad, s kojim ima ugovor do ljeta 2029., premda nije igrao.

- Zimi, naravno, uvijek ti se javi nekoliko klubova, no moj je cilj uvijek bio ostati ovdje i čekati priliku. I ako je dobijem, dati sve od sebe. To je bio moj cilj. Sada je s novim trenerom to prošlo i vrlo sam zahvalan - rekao je.

'Trebam davati maksimum da bi me izbornik pozvao'

Sučić je u posljednje tri prvenstvene utakmice bio u udarnoj postavi Real Sociedada, a doda li se i susret u Kupu s Alavesom, zabio je gol i imao asistenciju u zadnja četiri nastupa. Time je skupio 14 nastupa ove sezone, uz dva gola i dvije asistencije. Skupljanjem minuta ponovno se vratio u fokus izbornika Dalića, nakon što je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo odigrao samo dvije utakmice, obje s Gibraltarom. Sučić, s ukupno 18 nastupa za Hrvatsku, rekao je da mu je cilj zaigrati na Svjetskom prvenstvu.

- Ali trebam dobro igrati i davati svoj maksimum ovdje da bi me izbornik pozvao - napomenuo je.

Hrvatska će u lipnju igrati na Svjetskom prvenstvu u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom.

- Želimo opet učiniti nešto veliko jer smo na posljednja dva svjetska prvenstva završili na drugom i trećem mjestu. Mislim da možemo opet postići dobar rezultat - rekao je.

Upitan kako je moguće da su Hrvati tako konkurentni, odgovorio je da jesu i to u svemu.

- Ne samo da volimo nogomet, nego sve sportove. Snažni smo i igramo strasno. To nam se sviđa, pa vjerujem da je to razlog - izjavio je.

Sučić je ljetos bio u Zagrebu na koncertu Marka Perkovića Thompsona kada se na Hipodromu okupilo 500.000 ljudi, što je najveći koncert na svijetu s plaćenim ulaznicama.

- To je bio najveći koncert ljetos u Hrvatskoj, a svi igrači nacionalne reprezentacije idu na Thompsonove koncerte, čak i s izbornikom. Prisustvovalo je 500.000 ljudi. Otišli smo jer je to najveći koncert i nema nikakve veze s nacistima. U Hrvatskoj je to nešto normalno, kao što svaka zemlja ima svog najvažnijeg pjevača. U Hrvatskoj je on najveći, pa smo otišli tamo, ne samo s nacionalnom reprezentacijom, već i s obitelji i prijateljima. To je sve - odgovorio je na pitanje o kritikama.

Sučić, rođen u Austriji gdje je zbog rata emigrirala njegova obitelj, rekao je da je uvijek htio igrati za Hrvatsku.

- Hrvatska me zvala kada sam bio dječak, vjerovala je u mene kada sam imao 14 godina, tako da nikada nisam imao dvojbu oko igranja za nju. Austrija me zvala da igram za nju kada sam imao već 20 godina - ispričao je.

Lukin bratić je Petar Sučić, 22-godišnji vezni nogometaš milanskog Intera, s kojim je jako povezan.

- Jako smo bliski, prisni, mi smo kao prst i nokat - rekao je. Obojica igraju za hrvatsku reprezentaciju.

Upitan tko je bolji od njih dvojice, našalio se i smijući odgovorio: "Ja".

Sučić je sretan i što od ovog ljeta u Real Sociedadu igra Ćaleta-Car, pristigao iz francuskog Lyona.

- On nam je važan igrač, dobro radi. Meni je također bitan, drago mi je da je ovdje još jedan Hrvat. I da, obojica smo sretni ovdje - izjavio je.

Sučić je došao u Real Sociedad u ljeto 2024. iz austrijskog Salzburga i kaže da uživa u San Sebastianu.

- Kada sam odabrao ovaj klub, želio sam ići u zaista veliki klub, a Real Sociedad jest veliki klub. Sretan sam ovdje i nisam želio otići niti išta slično. Mogu reći samo najbolje o ovom klubu, o njegovoj strukturi i o svemu. Prošli tjedan je ovdje bio hrvatski izbornik i također je govorio lijepo o klubu, o centru za treniranje… - rekao je.

- Real Sociedad je sjajan klub za mene i za mlade igrače. Nije mali klub, to je stvarno veliki klub koji se često natječe u Europi i obično sudjeluje u velikim natjecanjima. To je ono što želimo ponovno postići i na dobrom smo putu, ali još uvijek imamo puno posla pred sobom - dodao je.

Sučić je zadovoljan 48-godišnjim trenerom Matarazzom koji je u 11 utakmica na klupi upisao 7 pobjeda i samo jedan poraz, i to od Real Madrida u gostima.

- Nisam iznenađen jer sam ga poznavao iz Njemačke i tamo je također radio odličan posao. Sretan sam što je ovdje, a vidite kako igramo s njim. Čitava ekipa je zadovoljna njime - rekao je.

- Matarazzo nam stalno govori da se moramo boriti svih 90 minuta jer nogomet ide vrlo brzo i u dvije minute možeš promijeniti utakmicu. Da moramo igrati sa srcem i strašću jer imamo kvalitetu, imamo vrlo dobre igrače, i jedino što moramo jest boriti se svakih 90 minuta - ispričao je.

Sučić je bio sretan i s prvim trenerom Imanolom Alguacilom, koji ga je bio doveo ondje, ali teškoće su uslijedile ljetos kada je Alguacil otišao, a iz podmlatka doveden na klupu Sergio Francisco. Pitali su ga je li točno da ga je Francisco bio kaznio jer nije htio trenirati nakon jedne utakmice:

- Trebali smo trčati kontinuirano nakon utakmice i istina je da ja nisam to učinio jer sam bio ljutit. Otišao sam ravno kući. Sljedeći dan je razgovarao sa mnom i rekao: "Ako ne treniraš, ne igraš Kup". Odgovorio sam: "U redu, nema problema". Ispričao sam se ekipi i kondicijskom treneru (Davidu) Casamichaniju, i to je bilo sve. Ali, da budem iskren, i drugi igrači su to već prije učinili, ali on je kaznio samo mene. Trebalo bi njega pitati... Ali s moje strane je u redu, prihvatio sam i bio profesionalan, trenirao sam ovdje s kondicijskim trenerima i to je to.

Sučić je rekao da ga sada, dok se oporavlja od ozljede, podržavaju suigrači.

- Da, svi me podržavaju, kao što smo sada podržali Álvara Odriozolu (braniča kojem su popucali križni ligamenti lijevog koljena, op.a.), da se što prije vrati - izjavio je.

Ispričao je da redovito razgovara s 28-godišnjim kapetanom i napadačem Mikelom Oyarzabalom.

- Ne samo da savjetuje mene, razgovara sa svima u ekipi jer je pravi kapetan. Trebamo ga, vrlo je važan za nas, a sa mnom je razgovarao više puta. Zahvalan sam mu što to čini. Uvijek se osjećam dobro nakon razgovora s njim - izjavio je Sučić.

Smatra da je u dobrom odnosu i s ostalim suigračima, a kao primjer navodi utakmicu Kupa odigranu u prosincu u gradiću Eldi. Protiv trećeligaša Eldensea je ušao u 74. minuti pa pet minuta kasnije zabio gol za vodstvo od 1-0. Završilo je pobjedom 2-1.

- Zabio sam gol i svi su igrači odmah došli prema meni. Nisam ga ni stigao proslaviti. Bili su stvarno sretni zbog mene i to mi je puno značilo. Bio je to težak susret, a meni je trebao mi takav trenutak. Nadam se da će ih biti još, jer cijeli svoj život zabijam golove i to mi ide lako - rekao je.

Sučić, kojeg su navijači Real Sociedada bili proglasili prošle sezone najboljim u ekipi, vjeruje da se sada može vratiti u formu dodatnim golovima i asistencijama.

- Da, vjerujem da ono najbolje tek dolazi - rekao je.

- Na dobrom sam putu pa samo trebam naporno raditi. Pozitivan sam, vjerujem u to i učinit ću sve što mogu da dođem na najbolju razinu.

Koji je Vaš omiljeni klub?

- U Hrvatskoj je to Hajduk Split. Ali u ostatku svijeta nemam takav omiljeni tim. Samo sam bio fan Messija i to je to.

U Austriji imate najdražu ekipu.

- Salzburg. Osvojio sam s njim puno trofeja - zaključio je Luka.