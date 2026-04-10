Luka Sučić: Prijašnji trener mi nije vjerovao, ovaj mi vjeruje...

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić, koji će za osam dana igrati s Real Sociedadom u finalu španjolskog Kupa protiv Atletico Madrida, rekao je u petak da je sretan u Baskiji jer opet puno igra.

Vezni 23-godišnji igrač je prvi dio sezone proveo na klupi za pričuve, ali krajem prosinca je došao novi trener Pellegrino Matarazzo.

- Prijašnji trener Sergio Francisco mi nije vjerovao. Nisam bio u njegovim planovima. No, sada jesam u planovima Matarazza - izjavio je Sučić u intervjuu katalonskim novinama Mundo Deportivo.

- Kada ti trener pokaže da vjeruje u tebe daješ maksimum na terenu. Igram sada dobro, ali mogu i bolje - dodao je.

Sučić je u posljednje četiri utakmice španjolskog prvenstva zabio gol i upisao jednu asistenciju, a Real Sociedad se nalazi na sedmom mjestu.

- Nikada nisam razmišljao o odlasku. Neki klubovi su zvali mog agenta, ali to nisam niti slušao. Znao sam da ću dobiti priliku, što se i dogodilo kod Matarazza - rekao je.

Hrvatski nogometaš, koji je u Real Sociedad bio došao iz austrijskog Salzburga u ljeto 2024., razgovarao je telefonski s Matarazzom tijekom zimskih praznika kada je trener došao u klub.

- Rekao je da zna moje kvalitete, da me je vidio. Ja sam bio u Salzburgu, a on u Njemačkoj, pa je sve pratio. Objasnio mi je što želi i rekao da računa na mene. Sretan sam zbog toga - izjavio je.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić također je zadovoljan što se situacija mladića s 19 nastupa za reprezentaciju promijenila dva mjeseca uoči Svjetskog prvenstva. Dalić je prije dva tjedna rekao na pripremama u američkom Orlandu da računa na Sučića i ima velika očekivanja.

Sučić, pak, trenutno puno očekuje od finala španjolskog Kupa koje se igra 18. travnja u Sevilli. Real Sociedad će se ondje sučeliti s četvrtoplasiranim Atleticom koji je ovaj tjedan s 2-0 pobijedio Barcelonu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka.

Upitan je li to finale najveća utakmica u njegovoj karijeri, Sučić je odgovorio potvrdno.

- Igrao sam velike utakmice, ali ovo će biti najveća - izjavio je. Dodao je da je sa Salzburgom igrao „dva ili tri puta“ finale austrijskog Kupa.

- Bit ćemo spremni kada dođe trenutak“, poručio je pa zaključio:

- Ove sezone smo pokazali da se možemo suprotstaviti svakome i pobijediti.