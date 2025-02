Luka Vučko za 24sata: Hajduk mora istrpjeti Prpićeve greške. Gattuso nema puno rješenja...

Hajduk je nakon početnih 11 kola bio na vrhu prvenstvene ljestvice s 27 bodova, šest više od Rijeke i sedam više od Dinama, uz samo šest primljenih golova. Gattusova obrana bila je granitna, pravi temelj dobre igre, rezultata i pozicije na vrhu, čemu je, treba i to priznati, kumovali i kiksevi suparnika. A onda se sve okrenulo... Isti stil igre, isti igrači, isti suparnici..., ali igra Gattusove momčadi postala je neprepoznatljiva, bodovi su se prosipali... Što se dogodilo, zbog čega je Hajduk pao u letargiju, i zbog čega je takav, uz par bljeskova, još od prvog prvenstvenog poraza u Varaždinu, kada ga je nakon 13 uzastopnih pozitivnih rezultata u domaćim natjecanjima torpedirao Michele Šego.

Nakon Varaždina sve je krenulo nizbrdo, Hajduk je u 13 kola upisao po četiri pobjede i poraza i pet remija, a sve je kulminiralo porazom od Rijeke i ispadanjem iz Kupa. Slušajući Gattusa teško je dobiti dojam o razlozima pada njegove momčadi, jer on iz tjedna u tjedan govori o tome kako igrači odlično treniraju, kako nema nijednu primjedbu, kako imaju dobar pristup utakmicama i rade upravo ono što on od njih traži te stoga i preuzima svu krivnju na sebe... Spominje Gattuso i snagu suparnika, hvali pritisak Slaven Belupa, okomitost Varaždina, čvrstinu Gorice..., o Osijeku, Rijeci i Dinamu da i ne govorimo... Spominje sve, samo ne ono što sve navijače Hajduka zanima, a to je loša igra i kao posljedica loše igre jednako loši rezultati. I ono što je njegovu momčad stajalo još jednog poraza, a to su individualne pogreške.

- Ne griješi pojedinac nego momčad, ja sam kriv i preuzimam odgovornost na sebe - kazat će Gattuso, ali to što on čvrsto stoji iza momčadi i preuzima krivnju neće puno toga promijeniti, pogotovo neforsirane pogreške koje su teško shvatljive i koje su Hajduka koštale jako puno bodova.

I ne upozoravamo na pogreške u igri koje se događaju, govorimo o neshvatljivim pogreškama kada igrač doda suparniku loptu na zicer... Protiv Rijeke Dominik Prpić je ničim izazvan dodao loptu Selahiju, koji je odmah pronašao Fruka a ovaj matirao Lučića. Protiv Lokomotive se spetljao i prepustio loptu u noge Vukoviću, a ovaj je asistirao Mudražiji. Sjetimo se intervencije Lučića u prošlom ogledu s Rijekom kada je golman Hajduka pokušao izbiti loptu i pogodio Fruka, nakon čega se lopta odbila na noge Jankoviću kojem nije bilo teško zabiti. Kaliniću je protiv Lokomotive na sličan način zabio Čop a Kolar Lučiću nakon što je presjekao prekratko dodavanje Uremovića unatrag... Individualne pogreške Durdova protiv Lokomotive u prvoj a Biuka u drugoj utakmici, pa Uremovića, Dialla... koštale su Gattusovu momčad previše bodova...

Demoralizirajuće je to za momčad, zasigurno i za samoga igrača koji je pogriješio, i Gattuso će tu nešto pod hitno morati napraviti. Već je promijenio način na koji njegova momčad gradi napade, protiv Osijeka i Rijeke nisu igrali od noge do noge nego su više koristili duge lopte, ali, pogreške su se i dalje događale... Mijenjao je Gattuso i vezni red, ali nije se puno toga promijenilo, i dalje se prečesto događa da suparnik s puno igrača dolazi na nepostavljenu obranu, ili da vezni red ne prekida akciju prekršajem...

Što će Gattuso poduzeti uoči derbija na Maksimiru ostaje za vidjeti, a mi smo za mišljenje upitali nekadašnjeg stopera Hajduka Luku Vučka, koji je dugo radio u Hajdukovoj omladinskoj školi i koji dobro poznaje i momčad Hajduka, kao i Dominika Prpića koji je zbog nekoliko kardinalnih pogrešaka izbio u prvi plan.

- Prpić je izbio u prvi plan ali za dosta njegovih krivih odluka kriv je stil koji Hajduk igra, kao i loše odluke veznog reda koji ne zaustavljaju suparničke kontra napade pa se događa da suparnici u kontra napadu dolaze s puno igrača na zadnju liniju. Dominik je mladi potentni stoper i svaki stoper koji ulazi u igru griješi. Griješio sam i ja, pogreške i oscilacije su sastavni dio igre, ali treba naći načina da se one svedu na minimum. Prpić je moderan, voli ući s loptom u igru, Gattuso to od njega traži, ali moraju postojati uigrani mehanizmi kako se njegova pozicija zatvara ako on izađe, pogotovo protiv Rijeke koja igra na način da navuče suparnika na svoju polovinu terena, i onda ga dokrajči brzim kontra napadima - kaže Vučko, koji bi Prpića i dalje ostavio u postavi:

- On je lijeva noga, malo je takvih potencijala i za igru i za prodaju i klub jednostavno takve pogreške mora istrpjeti. Prpić je i u omladinskoj školi stvarao višak u igri, a zašto mu se događaju 'blackouti' teško mi je reći. Je li u pitanju pritisak, je li u pitanju stil igre koji trener traži od njega i momčadi... Što napraviti? Hajduk i nema baš previše rješenja. Ne znam zašto je Šarlija pušten, Elez ima iskustvo i kvalitetu ali nije u najboljim godinama, mladi Skelin je veliki potencijal ali ne vjerujem da će ga trener gurnuti u vatru sada u Maksimiru... Po meni je jedino logično rješenje stati iza Prpića i dati mu podršku, pogotovo njegov partner Uremović koji je iskusan i koji mu puno može pomoći. Moj savjet njemu je da pojednostavni igru dok ne vrati sigurnost, jer po meni može biti igrač na najvišoj razini...