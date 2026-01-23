Luka Vušković briljirao u derbiju Bundeslige! Evo njegovih brojki

Utakmice St. Paulija i HSV-a imaju značajnu važnost u njemačkom nogometu. Radi se o velikom derbiju isprepletenom i političkom te ideološkom pozadinom, a ovog su puta odigrali 0-0 u 19. kolu Bundeslige. Luka Vušković (18) opet je briljirao.

Hrvatski reprezentativac odigrao je cijelu utakmicu za goste i zaradio ocjenu 8,5 prema SofaScoreu, što je najviše od svih igrača! Imao je 12 otklonjenih opasnosti, dva presijecanja, pet osvojenih lopti, dobio je 11/13 duela u kojima se našao te je blokirao jedan udarac.

Vušković je pretrpio i jedan prekršaj, dodao točno 100 od 115 upućenih dodavanja te poslao čak devet od 19 upućenih točnih dugih lopti. Imao je i dva udarca, od čega je jedan išao u okvir gola.

Vuškoviću je ovo bio 18. nastup za HSV ove sezone, zabio je tri gola. Prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura, a za hrvatsku reprezentaciju je odigrao dvije utakmice.

Njegova momčad nalazi se na 13. mjestu ljestvice s 18 bodova, dok je St. Pauli 16. sa 13.