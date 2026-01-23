Najluđi derbi za koji možda još niste čuli, a Hrvat je glavna faca

Ovaj petak navečer, u 20.30 (Sport Klub 3) prenosi utakmicu koja je puno više od nogometa. U srcu Hamburga, drugog najvećeg njemačkog grada, sudarit će se dva kluba, dvije kulture, dvije ideologije. Hamburger SV gostuje kod FC St. Paulija u gradskom derbiju koji je, za razliku od mnogih drugih, istinski sukob svjetova. Rivalstvo je to koje tinja na temeljima politike, društvenih podjela i povijesnih nesuglasica, a ove sezone ima i poseban, hrvatski začin. U centru pažnje bit će 18-godišnji Luka Vušković, stoper HSV-a i dragulj Tottenhama koji je u prvom dijelu sezone proglašen najboljim igračem cijele Bundeslige.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Sudar svjetova u drugom najvećem njemačkom gradu

Da biste razumjeli dubinu mržnje između ova dva kluba, morate razumjeti Hamburg. S jedne strane je Hamburger SV, nekadašnji "Dino" njemačkog nogometa, bivši prvak Europe (1983.) i simbol građanskog, etabliranog dijela grada. Klub bogate tradicije, šest puta prvak Njemačke, koji je sve do 2018. bio jedini klub koji nikada nije ispao iz Bundeslige. S druge strane, u srcu grada, u četvrti poznatoj po crvenim svjetlima i bučnom noćnom životu, nalazi se Sankt Pauli. Oni su antiteza svemu što HSV predstavlja. St. Pauli je "kultni" klub, simbol otpora, ljevice, punk kulture i borbe za obespravljene. Njihov zaštitni znak je gusarska zastava s lubanjom i prekriženim kostima, a tribine su im ispunjene porukama protiv fašizma, rasizma i homofobije.

Ta podjela nije oduvijek bila tako izražena. Postala je radikalna osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su se na tribinama diljem Njemačke počele pojavljivati neonacističke skupine. Dok su se takvi elementi infiltrirali i među navijače HSV-a, alternativna scena Hamburga, sastavljena od punkera, studenata i aktivista, utočište je pronašla na stadionu Millerntor. Od tada, derbi nije samo sportska, već i ideološka bitka. Navijači St. Paulija rivale posprdno nazivaju "predgrađem", dok im ovi uzvraćaju da su "klub koji se više bavi politikom nego nogometom". Iako se HSV danas trudi biti inkluzivan i apolitičan klub za sve građane Hamburga, ogroman jaz i dalje postoji.

Foto: Georg Wendt/DPA

Hrvatski dragulj koji je zaludio Bundesligu

Usred te uzavrele atmosfere, ove sezone isplivalo je ime koje je ujedinilo stručnjake i navijače diljem Njemačke: Luka Vušković. Sa samo 18 godina, stoper na posudbi iz Tottenhama postao je apsolutna senzacija. Navijači su ga u službenom izboru Bundeslige proglasili najboljim igračem prvog dijela sezone, ispred zvijezda poput Harryja Kanea. Njegove igre su nevjerojatne. Kao branič, osvaja nestvarnih 70 posto duela na tlu i čak 81 posto zračnih duela, po čemu je najbolji u ligi. U jednoj utakmici zabilježio je čak 18 osvojenih zračnih duela, što nitko nije uspio u ligama "petice" u posljednjih pet godina.

No Vušković nije samo defenzivni bedem. Njegov doprinos u napadu je jednako impresivan. Već je zabio tri gola, a njegov pogodak "škorpionom" protiv Werdera izabran je za gol godine 2025. u Bundesligi. Tržišna vrijednost mu je eksplodirala na 40 milijuna eura, a prilagodbu na život u Njemačkoj uvelike mu je olakšala činjenica da je u HSV-u igrao njegov brat Mario, koji čeka povratak nogometu ove jeseni nakon isteka četverogodišnje dopinške suspenzije. Luka je postao stup obrane HSV-a i igrač o kojem ovisi njihova sudbina u borbi za ostanak.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Pakao Millerntora i povijest ispunjena mržnjom

Mladi Hrvat osjetit će jednu od najvatrenijih atmosfera u europskom nogometu. Stadion Millerntor, dom St. Paulija, poznat je kao "pakao" za gostujuće momčadi. Igrače pri izlasku na teren tradicionalno prati pjesma "Hells Bells" AC/DC-a, a s tribina se spušta zaglušujuća buka. Ovaj derbi policija uvijek klasificira kao utakmicu najvišeg rizika. Povijest je ispunjena sukobima navijača koji su daleko prelazili granice sportskog rivalstva. Godine 2018., primjerice, ultrasi HSV-a upali su na koncert bendova povezanih sa St. Paulijem, na što su navijači St. Paulija odgovorili napadom na prostorije gdje su rivali pripremali koreografiju, ozlijedivši pritom dvojicu.

Iako je HSV povijesno daleko uspješniji klub, omjer snaga na terenu posljednjih se godina promijenio. Otkako su oba kluba završila u drugoj ligi, St. Pauli je bio dominantniji u međusobnim dvobojima. Sada, kada je derbi nakon 14 godina ponovno dio elite, ulozi su veći no ikad. Oba kluba se bore za goli život. St. Pauli je na dnu ljestvice (18.), dok je HSV tek nekoliko mjesta iznad (14.). Pobjeda ne donosi samo gradski prestiž, već i ključne bodove za spas sezone.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Prvi ovosezonski derbi, odigran u kolovozu na stadionu HSV-a, pripao je St. Pauliju koji je slavio 2-0. Sada je vrijeme za uzvrat u grotlu Millerntora. Cijeli Hamburg je na nogama, a oči njemačke nogometne javnosti bit će uprte u 18-godišnjeg Hrvata od kojeg se očekuje da još jednom pokaže zašto je, bez ikakve sumnje, najveće otkriće Bundeslige.