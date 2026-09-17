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HRVATSKI REPREZENTATIVAC

Luka Vušković igra kao zvijer! Ovakva statistika rijeko se viđa

Piše Ivan Tomašković,
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Luka Vušković igra kao zvijer! Ovakva statistika rijeko se viđa
Foto: Matthew Childs
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Hrvatski branič je počeo sve četiri Brightonove prvenstvene utakmice i odigrao 347 od mogućih 360 minuta

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Mnogi su se pitali kako će se 19-godišnji hrvatski branič Luka Vušković snaći u Premier ligi. Oprezan je bio i trener Brightona Fabian Hürzeler koji je upozoravao da je riječ o vrlo mladom igraču kojem će možda trebati vremena za prilagodbu na zahtjeve Premier lige.

No, 19-godišnjak je sve razuvjerio. Vušković je počeo sve četiri Brightonove prvenstvene utakmice i odigrao 347 od mogućih 360 minuta. U početna četiri kola skupio je pobjede protiv Aston Ville i Coventryja, remi s Leedsom te poraz od Chelseaja. Uz to je stigao i zabiti, a sada je u Liga kupu i asistirao.

Premier League - Brighton & Hove Albion v Leeds United
Foto: Matthew Childs

Statistika mu je zbilja sjajna. Na društvenim mrežama objavljena je usporedba hrvatskog reprezentativca sa svim stoperima Premier lige u dosadašnjem dijelu sezone. Rezultat je poprilično nevjerojatan. Vušković je prvi među stoperima lige po presječenim loptama prilagođenima posjedu, kompletiranim dugim dodavanjima, postignutim pogocima i pogocima glavom.

U još tri kategorije nalazi se na drugom mjestu - osvojenim zračnim duelima, klizećim startovima te metrici utjecaja na posjed momčadi. Sve u svemu Vušković igra kao zvijer i začepio je usta svim kritičarima. 

Premier League - Brighton & Hove Albion v Leeds United
Foto: Dylan Martinez

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