Luka Vušković igra kao zvijer! Ovakva statistika rijeko se viđa

Mnogi su se pitali kako će se 19-godišnji hrvatski branič Luka Vušković snaći u Premier ligi. Oprezan je bio i trener Brightona Fabian Hürzeler koji je upozoravao da je riječ o vrlo mladom igraču kojem će možda trebati vremena za prilagodbu na zahtjeve Premier lige.

No, 19-godišnjak je sve razuvjerio. Vušković je počeo sve četiri Brightonove prvenstvene utakmice i odigrao 347 od mogućih 360 minuta. U početna četiri kola skupio je pobjede protiv Aston Ville i Coventryja, remi s Leedsom te poraz od Chelseaja. Uz to je stigao i zabiti, a sada je u Liga kupu i asistirao.

Foto: Matthew Childs

Statistika mu je zbilja sjajna. Na društvenim mrežama objavljena je usporedba hrvatskog reprezentativca sa svim stoperima Premier lige u dosadašnjem dijelu sezone. Rezultat je poprilično nevjerojatan. Vušković je prvi među stoperima lige po presječenim loptama prilagođenima posjedu, kompletiranim dugim dodavanjima, postignutim pogocima i pogocima glavom.

🇭🇷💥 𝗟𝗨𝗞𝗔 𝗩𝗨𝗦𝗞𝗢𝗩𝗜𝗖́ (𝟭𝟵) vs ALL Premier League Center-Backs this season:



🥇 Interceptions (pAdj) — 1st

🥇 Long Passes Completed — 1st

🥇 Goals — 1st

🥇 Headed Goals — 1st

🥈 Aerial Duels Won — 2nd

🥈 Sliding Tackles — 2nd

🥈 Possession +/- — 2nd



TOP CLASS 👏 pic.twitter.com/fsSzWOqCrj — Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 16, 2026

U još tri kategorije nalazi se na drugom mjestu - osvojenim zračnim duelima, klizećim startovima te metrici utjecaja na posjed momčadi. Sve u svemu Vušković igra kao zvijer i začepio je usta svim kritičarima.