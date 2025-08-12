Obavijesti

Luka Vušković igrat će s bratom u HSV-u? Čeka se samo jedno

Piše Domagoj Vugrinović,
Luka Vušković igrat će s bratom u HSV-u? Čeka se samo jedno
Foto: Tottenham Hotspur FC

Luka je za Hajduk u HNL-u debitirao samo dva dana nakon 16. rođendana, i to u derbiju protiv Dinama. Godinu kasnije otišao je na posudbu u Radomiak Radom, prošlu sezonu proveo je u Westerlou

Luka Vušković (18) ovoga je ljeta napokon zaigrao u dresu Tottenhama, doduše samo u pripremnim utakmicama. Ipak, bivši igrač Hajduka iskoristio je svaku priliku da pokaže talent. Već u neslužbenom debiju protiv Readinga postigao je gol i dodao asistenciju, čime je odmah oduševio navijače sjevernolondonskog kluba. Nakon dvogodišnjeg kaljenja, prvo u poljskom Radomiak Radomu, a zatim u belgijskom Westerlou, mnogi su vjerovali da je spreman izboriti mjesto u udarnoj postavi Tottenhama.

Unatoč dobrim nastupima, klub je odlučio poslati ga na novu posudbu. U Londonu trenutačno razmatraju nekoliko ponuda, a najzvučnija dolazi iz Hamburga. Prema pisanju uglednog Kickera, Vušković je prihvatio ponudu HSV-a, novog člana Bundeslige, i spreman je preseliti se u Njemačku. Sada čeka samo službeno odobrenje Tottenhama, koji ga je prije dvije godine doveo iz Hajduka za oko 11 milijuna eura, a tek od 1. srpnja ove godine registrirao kao svog igrača.

Foto: Tottenham Hotspur FC

Ako se transfer realizira, Luka će u Hamburgu ponovno zaigrati s pet godina starijim bratom Marijom, također bivšim igračem Hajduka. Mario trenutačno ne može nastupati zbog suspenzije zbog dopinga, koja traje još više od godinu dana, ali i dalje ima ugovor s HSV-om. Hamburžani Luku prate već dvije godine, a interes im je dodatno porastao nakon što je u lipnju debitirao za hrvatsku A reprezentaciju u utakmici protiv Češke.

NE OSTAJE U LONDONU Insajder: Vušković je sjajan, ali ispred njega su trojica stopera. Morat će na još jednu posudbu
Insajder: Vušković je sjajan, ali ispred njega su trojica stopera. Morat će na još jednu posudbu

Luka je za Hajduk u HNL-u debitirao samo dva dana nakon 16. rođendana, i to u derbiju protiv Dinama. Godinu kasnije otišao je na posudbu u Radomiak Radom, gdje je u 14 nastupa postigao tri pogotka i dosegnuo tržišnu vrijednost od sedam milijuna eura. Prošle sezone igrao je u Westerlou, upisao 36 ligaških nastupa (33 u početnoj postavi) i postigao sedam golova, što je sjajan učinak za braniča. Posljednji put za Tottenham nastupio je u prijateljskoj utakmici protiv Newcastlea u Seoulu, gdje je ušao s klupe.

U NEVJERICI Navijači Tottenhama opleli po treneru: 'Zločin! Vušković je na klupi, a ovaj tip je ušao u igru'
Navijači Tottenhama opleli po treneru: 'Zločin! Vušković je na klupi, a ovaj tip je ušao u igru'

HSV ga želi dovesti kako bi pojačao obranu u povratničkoj sezoni u Bundesligi, a u dogovoru bi Tottenham vjerojatno pokrio veći dio njegove plaće. U Hamburgu strpljivo čekaju “zeleno svjetlo” iz Londona, a sam Vušković jedva čeka razrješenje i početak nove epizode karijere.

