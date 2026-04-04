Luka Vušković je najbolji stoper u Ligama petice! Ugledni portal smjestio ga je na sami vrh

Luka Vušković (19) igra najbolju sezonu seniorske karijere u HSV-u. Ugledni portal za detaljnu sportsku analitiku WhoScored objavio je na društvenim mrežama kako je mladi branič najbolje ocijenjeni (7.32) stoper u Ligama petice u svim natjecanjima ove sezone.

'Vatreni' je ove sezone odigrao 27 utakmica, zabio pet golova i jednom asistirao. Trenutačno je na posudbi u njemačkom prvoligašu iz posrnulog Tottenhama koji se bori održati prvoligaški status u Engleskoj.

Prema Transfermarktu vrijedi vrtoglavih 60 milijuna eura. Ugovor sa Spursima ima do 2030. godine, ali izgledno je da će ih napustiti jer iz ostatka Europe postoji veliki interes za njega. Najviše je zagrizla Barcelona koja traži sigurno, ali mlado pojačanje u srcu katalonske obrane.