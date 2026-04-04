Obavijesti

Sport

Komentari 18
NEVJEROJATNI TINEJDŽER

Luka Vušković je najbolji stoper u Ligama petice! Ugledni portal smjestio ga je na sami vrh

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Luka Vušković ima sjajnu sezonu u HSV-u i prema WhoScored portalu najbolje je ocijenjeni stoper u Ligama petice s ocjenom 7.32. Izgledno je da će napustiti Tottenham na kraju sezone, a vrijedi 60 milijuna eura

Luka Vušković (19) igra najbolju sezonu seniorske karijere u HSV-u. Ugledni portal za detaljnu sportsku analitiku WhoScored objavio je na društvenim mrežama kako je mladi branič najbolje ocijenjeni (7.32) stoper u Ligama petice u svim natjecanjima ove sezone. 

'Vatreni' je ove sezone odigrao 27 utakmica, zabio pet golova i jednom asistirao. Trenutačno je na posudbi u njemačkom prvoligašu iz posrnulog Tottenhama koji se bori održati prvoligaški status u Engleskoj. 

Prema Transfermarktu vrijedi vrtoglavih 60 milijuna eura. Ugovor sa Spursima ima do 2030. godine, ali izgledno je da će ih napustiti jer iz ostatka Europe postoji veliki interes za njega. Najviše je zagrizla Barcelona koja traži sigurno, ali mlado pojačanje u srcu katalonske obrane. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026