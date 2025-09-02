Luka Vušković: Na Poljudu ti zvižde u 1. minuti. Kad prođeš to, svugdje igraš bez pritiska

Luka Vušković (18), jedan od najboljih mladih stopera Europe, priključio se hrvatskoj U-21 reprezentaciji uoči početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo i utakmice protiv Turske 9. rujna nakon dogovora između izbornika Zlatka Dalića i Ivice Olića. U međuvremenu je i promijenio klub, iz Tottenhama je otišao na treću posudbu nakon Radomiaka i Westerloa, ovaj put u ligu "petice", u HSV.

- Nadao sam se takvom raspletu. Htio sam baš HSV. Velik klub, lijep grad s vojskom navijača. Brat je bio tamo i zbog toga mi je bilo još važnije. Bio sam na kvalifikacijama s Ulmom, osjetio atmosferu, a posebno kad su skandirali bratu, tu su me kupili za čitav život. Nemam garantirano mjesto i igrat ću ako budem dobar na treninzima, ako trener procijeni da jesam. Ako nisam, neću igrati - rekao je Vušković za Germanijak.

- Tottenham mi je nudio ostanak kao opciju, da igram u slučaju ozljede ili kup utakmice, ali htio sam minutažu u kontinuitetu. Tamo igraju Romero i Van de Ven, dva najbolja stopera svijeta trenutačno. Vjerujem u sebe, ali stvarno je teško igrati pored njih. Osjetio sam ih, zaključio da moram još raditi. Puno rada i malo sreće pa ću se vratiti - nastavio je.

Tijekom prošlog okupljanja bio je u A reprezentaciji, debitirao, a sad se vratio u mlađu selekciju.

- Svi su me srdačno primili. Sretan sam zbog nekoliko minuta protiv Češke. Doći među takve igrače, trenirati, biti u hotelu s njima… Neprocjenjivo je to iskustvo. Bit će lakše ubuduće. Zvao me izbornik Olić, odmah sam rekao da dolazim. Ne gledam to kao korak nazad. Jučer sam bio u A, danas u mladoj. Reprezentacija mi je gušt, bez obzira na selekciju. Uvijek ću dati sve od sebe.

Osijek: Slavlje Hrvatske na stadionu nakon pobjede nad Češkom rezultatom 5:1 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

O turbulentnom vremenu u Hajduku, gdje je s juniorima došao pred vrata europskog trofeja, postao najmlađi strijelac u povijesti kluba pa dogovorio transfer u Tottenham prije 17. rođendana kaže:

- Žao mi je što sam stao na tih desetak utakmica, ali nisam imao opcija za ostanak. Pamtit ću Poljud, debi, gol Schalkeu, gol Osijeku i trofej Kupa. Nakon tog pritiska na Poljudu, sve ostalo je dječja igra. Igrati tamo te preko noći natjera da odrasteš. Mnogi to ne shvaćaju, ali kad ti u prvoj minuti vratiš loptu golmanu pa krenu zvižduci… Iako, bilo je korektno prema meni, ali nakon Poljuda svugdje mogu igrati bez osvrta na tribine. Tko zna kojim će putevima ići karijera, ali želim se vratiti u Hajduk i završiti ondje gdje je počelo. Možda nije normalno da sada razmišljam tako jer sam još na nekom početku, ali ultimativni san mi je s bratom odigrati sezonu u Hajduku i osvojiti trofej koji sanjamo kao djeca.

Brat Mario, bivši hrvatski mladi reprezentativac, iščekuje kraj suspenzije zbog dopinga koja će nastupiti u studenom 2026. Od rujna će moći trenirati s momčadi, nakon što se Luka, ako posudba tada završi, vrati u London.

- On živi na relaciji Split - Hamburg, trenira i sigurno će biti još bolji. Fizički je zvijer. Znate, bilo je teško u početku ali način na koji se Mario nosio s time bilo je vrhunski. Jak je u glavi i takvim odnosom prema situaciji olakšao je svima nama. Nekad mi se činilo da je nama teže nego njemu. Vratit će se i nastaviti gdje je stao, a jednog dana: skupa u Hajduku - zaključio je Vušković za Germanijak.