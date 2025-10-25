Obavijesti

PROTIV WOLFSBURGA

Luka Vušković se sjajno snalazi u Bundesligi! Opet je briljirao

Piše Petar Božičević,
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Ovo mu je bio šesti nastup, zabio je jedan gol, jednom je završio i u momčadi kola, a prema SofaScoreu ima prosječnu ocjenu 7,55 po čemu je osmi najbolje ocijenjeni igrač Bundeslige!

Luka Vušković (18) jedan je od najperspektivnijih hrvatskih nogometaša, a mladi stoper već neko vrijeme igra na vrlo visokoj razini. Ovog je ljeta iz Tottenhama prešao u HSV na posudbu, a u Bundesligi se sjajno snašao. Iako je HSV izgubio od Wolfsburga u 8. kolu, hrvatski stoper odigrao je odličnu utakmicu. 

Foto: Sofascore za 24sata

Vušković je protiv "vukova" u 90 minuta igre izborio četiri prekršaja, otklonio sedam opasnosti, poslao tri od sedam točnih dugih lopti, dobio 11/12 zračnih duela te šest od devet duela na tlu. Ostvario je i dva ključna dodavanja. 

Bundesliga - RB Leipzig v Hamburger SV
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Nastavak je to vrlo dobrih igara Vuškovića u Bundesligi ove sezone. Ovo mu je bio šesti nastup, zabio je jedan gol, jednom je završio i u momčadi kola, a prema SofaScoreu ima prosječnu ocjenu 7,55 po čemu je osmi najbolje ocijenjeni igrač Bundeslige! 

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Vušković je debitirao i za hrvatsku reprezentaciju u pobjedi protiv Češke (5-1) na Opus Areni. 

