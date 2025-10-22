Od kuće sam otišao s majkom, netko me je morao voziti na treninge. Živjela je sa mnom, pomagala meni i bratu Mariju oko njegova slučaja, prisjeća se Vušković odlaska u poljski Radomiak
Luka Vušković: Smrzavali smo se u Belgiji. Živio sam u šumi, kupio psa da ubijem dosadu
Toliko je odskakao od vršnjaka da je uvijek igrao sa starijim generacijama. Tako je već s 15 godina bio standardan u juniorima, a u veljači 2023. godine, samo dva dana nakon što je napunio 16 godina, debitirao je za prvu momčad Hajduka u derbiju protiv Dinama.
Već tada se vidjelo da je Luka Vušković (18) čudo od djeteta, da će Hajduk na njemu zaraditi milijune, ali i navijači su bili svjesni da takav igrač ne može dugo ostati na Poljudu jer već tada su ga htjeli PSG, Tottenham, Manchester City... Nakon 11 nastupa za prvu momčad i pola godine kasnije, Hajduk je svog wunderkinda prodao u Tottenham za rekordnih 12 milijuna eura. Nije se mogao pridružiti Spursima dok nije postao punoljetan, ali na žalost navijača 'bilih', više nije upisao nijedan nastup za Hajduk.
Selio se po posudbama, bio je u poljskom Radomiaku, belgijskom Westerlou, a danas briljira u HSV-u koji se nakon sedam godina vratio u Bundesligu. Vušković je postao jedan od najboljih mladih igrača lige, blista svaku utakmicu, a to mu je osiguralo i standardno mjesto na popisu Zlatka Dalića.
Impresionirao je izbornika, navijače HSV-a, ali i svih klubova u kojima je igrao. O svemu tome je talentirani Vušković govorio u emisiji Vikend Vatrenih by PSK koja se emitira na MAXSportu.
U Radomiaku je skupljao seniorsko iskustvo. Zabio je tri gola i jednom asistirao u 14 utakmica, ali poljski grad mu nije ostao u lijepom sjećanju.
- Od kuće sam otišao s majkom, netko me je morao voziti na treninge. Živjela je sa mnom, pomagala meni i bratu Mariju oko njegova slučaja. U početku je bilo teško, pogotovo u Poljskoj. Stan i grad bili su nikakvi - rekao je Vušković.
U Westerlou je eksplodirao. Ubrzo je postao jedan od najboljih stopera lige. Na terenu je briljirao, ali u slobodno vrijeme nije imao puno toga za raditi.
- Stan je bio dobar, ali nismo imali zavjese. Gledali smo televiziju, ne vidiš ništa. Smrzavaš se u kući, ne radi grijanje. Grad je bio užasan, 1000 ljudi, svi 90+ godina. Živio sam u šumi, kupio sam psa da ubijem dosadu. Dosadno do bola.
U Hamburgu uživa. Grad je po njegovoj mjeri, a san mu je zaigrati s bratom Marijem koji je pod suspenzijom do jeseni iduće godine.
- Ovdje je top. Na Instagramu nogometaša je sve super, ali samo mi znamo koliko toga se krije iza fotografija. Sve što sam prošao pomoglo mi je u budućnosti. Volio bih ostati još jednu sezonu u HSV-u i zaigrati s bratom
