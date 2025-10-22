Luka Vušković: Smrzavali smo se u Belgiji. Živio sam u šumi, kupio psa da ubijem dosadu

Toliko je odskakao od vršnjaka da je uvijek igrao sa starijim generacijama. Tako je već s 15 godina bio standardan u juniorima, a u veljači 2023. godine, samo dva dana nakon što je napunio 16 godina, debitirao je za prvu momčad Hajduka u derbiju protiv Dinama.

Već tada se vidjelo da je Luka Vušković (18) čudo od djeteta, da će Hajduk na njemu zaraditi milijune, ali i navijači su bili svjesni da takav igrač ne može dugo ostati na Poljudu jer već tada su ga htjeli PSG, Tottenham, Manchester City... Nakon 11 nastupa za prvu momčad i pola godine kasnije, Hajduk je svog wunderkinda prodao u Tottenham za rekordnih 12 milijuna eura. Nije se mogao pridružiti Spursima dok nije postao punoljetan, ali na žalost navijača 'bilih', više nije upisao nijedan nastup za Hajduk.

Split: Utakmica 36. kola Supersport HNL-a: Hajduk - Šibenik | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Selio se po posudbama, bio je u poljskom Radomiaku, belgijskom Westerlou, a danas briljira u HSV-u koji se nakon sedam godina vratio u Bundesligu. Vušković je postao jedan od najboljih mladih igrača lige, blista svaku utakmicu, a to mu je osiguralo i standardno mjesto na popisu Zlatka Dalića.

Impresionirao je izbornika, navijače HSV-a, ali i svih klubova u kojima je igrao. O svemu tome je talentirani Vušković govorio u emisiji Vikend Vatrenih by PSK koja se emitira na MAXSportu.

U Radomiaku je skupljao seniorsko iskustvo. Zabio je tri gola i jednom asistirao u 14 utakmica, ali poljski grad mu nije ostao u lijepom sjećanju.

Foto: R7102 Ulrich Wagner

- Od kuće sam otišao s majkom, netko me je morao voziti na treninge. Živjela je sa mnom, pomagala meni i bratu Mariju oko njegova slučaja. U početku je bilo teško, pogotovo u Poljskoj. Stan i grad bili su nikakvi - rekao je Vušković.

U Westerlou je eksplodirao. Ubrzo je postao jedan od najboljih stopera lige. Na terenu je briljirao, ali u slobodno vrijeme nije imao puno toga za raditi.

- Stan je bio dobar, ali nismo imali zavjese. Gledali smo televiziju, ne vidiš ništa. Smrzavaš se u kući, ne radi grijanje. Grad je bio užasan, 1000 ljudi, svi 90+ godina. Živio sam u šumi, kupio sam psa da ubijem dosadu. Dosadno do bola.

U Hamburgu uživa. Grad je po njegovoj mjeri, a san mu je zaigrati s bratom Marijem koji je pod suspenzijom do jeseni iduće godine.

- Ovdje je top. Na Instagramu nogometaša je sve super, ali samo mi znamo koliko toga se krije iza fotografija. Sve što sam prošao pomoglo mi je u budućnosti. Volio bih ostati još jednu sezonu u HSV-u i zaigrati s bratom