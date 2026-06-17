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HRVATSKI DRAGULJ

Luka Vušković ušao je u povijest 'vatrenih'! Postao je najmlađi Hrvat koji je zaigrao na SP-u

Piše Luka Tunjić,
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Luka Vušković ušao je u povijest 'vatrenih'! Postao je najmlađi Hrvat koji je zaigrao na SP-u
Foto: Travis Register/REUTERS

Luka Vušković srušio je rekord i postao najmlađi Hrvat koji je ikad nastupio na Mundijalu

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Debijem na Svjetskom prvenstvu u prvom kolu protiv Engleske, Luka Vušković ušao je u povijest hrvatskog nogometa. Naime, mladi dragulj "vatrenih" počeo je u prvih 11 i time postao najmlađi Hrvat koji je ikad zaigrao na Mundijalu s 19 godina, tri mjeseca i 24 dana. 

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Taj je rekord nešto više od 12 godina držao Mateo Kovačić, koji je 12. lipnja 2014. protiv Brazila imao 20 godina i 37 dana. Treći najmlađi je Joško Gvardiol, koji je protiv Maroka 2022. imao 20 godina i 304 dana. 

Vušković je debitirao za "vatrene" 9. lipnja 2025. godine, kada je imao 18 godina, tri mjeseca i 16 dana.

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