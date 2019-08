Lukakua su iz Uniteda ispratili kritikama: Ima preko 100 kila!

Romelu Lukaku u četvrtak je sletio u Milano, otišao na liječnički pregled i očekuje se još samo potpis petogodišnjeg ugovora kojim će i službeno postati novi igrač Intera.

Belgijskog napadača Inter je Manchester Unitedu platio 65 milijuna eura, a može dobiti i dodatnih 10 milijuna kroz različite bonuse. U milanskoj zračnoj luci navijači Intera dočekali su ga pjesmom.

Romelu Lukaku has just arrived in Milano! More than 200 Inter fans here to wait him at 2am. @SkySport ⚫️🔵🛬 pic.twitter.com/Iapb9c0Ioy

A iz Uniteda je ispraćen - kritikama. Legendarni igrač Uniteda prigovorio je Belgijcu da je bio izrazito neprofesionalac te da je imao višak kilograma dok je igrao u crvenom dresu.

- Priznao je da je imao višak kilograma! Pa težak je preko 100 kilograma! Zabijat će on golove i ići će mu dobru u Interu, ali neprofesionalizam je zarazan - napisao je Gary Neville na Twitteru, iako se prema fotografijama koje je Lukaku objavljivao s odmora ovoga ljeta ne bi reklo da ima problema s viškom kilograma.

Andy he admitted he was overweight ! He is over 100kg! He’s a Manchester United player!



He will score goals and do well at Inter Milan but unprofessionalism is contagious 😷 ! 👋