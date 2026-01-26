Luki Modriću dolazi novi Hrvat u Milan? 'Rossoneri' zagrizli za stoperskog wunderkinda

Prema informacijama renomiranog transfer-insajdera Fabrizija Romana, Milan započeo je pregovore oko dovođenja mladog hrvatskog stopera Ljube Puljića, koji trenutačno nastupa za drugu momčad Bayerna iz Münchena. Talijanski velikan u 18-godišnjem braniču vidi dugoročnu investiciju i potencijalnog igrača za budućnost prve momčadi.

Puljić je u Bayern stigao 2023. godine iz Osijeka, a nogometne je temelje postavio u Cibaliji. Trenutačno igra za Bayern II, dok za prvu momčad bavarskog kluba još nije upisao službeni nastup. Tijekom aktualne sezone 2025./2026. skupio je sedam nastupa za drugu momčad i mlađe selekcije Bayerna u raznim natjecanjima, pritom zabio jedan pogodak i zaradio jednu javnu opomenu. Posebno se istaknuo u Ligi prvaka mladih, u kojoj je postigao pogodak u 4-2 porazu od Arsenala.

U reprezentativnom sustavu Hrvatske ima važnu ulogu. Na U17 razini upisao je 16 nastupa uz dva pogotka, dok je za U19 selekciju odigrao 12 utakmica i zabio jedan pogodak. Smatraju ga standardnim prvotimcem u sustavu izbornika Ivice Olića, a trenutačno nosi i status hrvatskog U18 reprezentativca.

Puljićev razvoj privukao je pozornost više europskih klubova, no Milan se zasad pokazao najkonkretnijim i najaktivnijim u pokušaju da osigura njegov potpis. Romano ističe kako interes nije isključiv, zbog čega bi Rossoneri, žele li pobijediti u utrci, morali reagirati brzo.

Prema podacima Transfermarkta, tržišna vrijednost mladog stopera iznosi 100 tisuća eura. Milanovi skauti prate ga već neko vrijeme, a u klubu vjeruju kako bi se radi o pametnom ulaganju koje bi u godinama koje dolaze moglo donijeti značajnu sportsku i razvojnu dobit.