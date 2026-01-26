VIDEO Pogledajte kako se Luca Modrić 'talijanizirao' u Milanu

Luka Modrić (40) odigrao je odličan susret za Milan protiv Rome u sklopu 22. kola Serie A. Utakmica je završila 1-1, a kapetan 'vatrenih' asistirao je za vodeći pogodak 'rossonera' u 62. minuti. Gol je zabio Koni De Winter, a Lukinu asistenciju možete vidjeti OVDJE. Bod Romi donio je Lorenzo Pellegrini golom iz penala u 74. minuti utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Godine su samo broj, a to pokazuje osvajač Zlatne lopte. Odigrao je za klub iz Milana 24 utakmice, zabio gol i podijelio tri asistencije. Na terenu je sveukupno prove 1802 minute što pokazuje kako je u sjajnoj fizičkoj spremi te da brusi formu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Sjajno se naš kapetan adaptirao na život u Milanu, klub za kojeg je igrao njegov idol Zvonimir Boban. Na društvenim mrežama kruži video hrvatskog maestra kako s rukama izražava, u talijanskom stilu, nezadovoljstvo prema sucu Andrei Colombu zbog žutog kartona kojeg je dobio u 70. minuti utakmice.

Ugovor s Milanom Modrić ima do kraja sezone, a s obzirom na pružene igre i spremnost hrvatskog veznjaka, čelnici Milana u nekoliko navrata izjavili su kako ga žele gledati u dresu 'rossonera' i iduće sezone. Milan je trenutačno drugi na tablici s 47 bodova iza prvog Intera koji ima pet više te ispred treće Rome koja je na 43 boda. Idući susret 'rossoneri' igraju 3. veljače na gostovanju u Bologni.