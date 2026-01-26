VIDEO Pogledajte kako se Luca Modrić 'talijanizirao' u Milanu

Odličnu utakmicu odigrao je u nedjelju protiv Rome za Milan hrvatski kapetan Luka Modrić. Asistirao je za jedini gol 'rossonera' na utakmici, ali na društvenim mrežama dobio je dodatne simpatije zbog jedne geste
Luka Modrić (40) odigrao je odličan susret za Milan protiv Rome u sklopu 22. kola Serie A. Utakmica je završila 1-1, a kapetan 'vatrenih' asistirao je za vodeći pogodak 'rossonera' u 62. minuti. Gol je zabio Koni De Winter, a Lukinu asistenciju možete vidjeti OVDJE. Bod Romi donio je Lorenzo Pellegrini golom iz penala u 74. minuti utakmice.
Godine su samo broj, a to pokazuje osvajač Zlatne lopte. Odigrao je za klub iz Milana 24 utakmice, zabio gol i podijelio tri asistencije. Na terenu je sveukupno prove 1802 minute što pokazuje kako je u sjajnoj fizičkoj spremi te da brusi formu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.
Sjajno se naš kapetan adaptirao na život u Milanu, klub za kojeg je igrao njegov idol Zvonimir Boban. Na društvenim mrežama kruži video hrvatskog maestra kako s rukama izražava, u talijanskom stilu, nezadovoljstvo prema sucu Andrei Colombu zbog žutog kartona kojeg je dobio u 70. minuti utakmice.
Ugovor s Milanom Modrić ima do kraja sezone, a s obzirom na pružene igre i spremnost hrvatskog veznjaka, čelnici Milana u nekoliko navrata izjavili su kako ga žele gledati u dresu 'rossonera' i iduće sezone. Milan je trenutačno drugi na tablici s 47 bodova iza prvog Intera koji ima pet više te ispred treće Rome koja je na 43 boda. Idući susret 'rossoneri' igraju 3. veljače na gostovanju u Bologni.
