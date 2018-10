Lukin najvažniji El Clasico: Ovo je zadnja šansa da se dokaže...

Nedjelja, 16:15, Camp Nou - mjesto u koje će biti uprte oči svakoga tko imalo prati nogomet.

Dva najveća nogometna kluba na svijetu - Barcelona i Real Madrid - u derbiju svih derbija. Nema Ronalda, nema Messija - savršena šansa za našeg Luku Modrića da dokaže svijetu da je upravo on taj koji u prosincu treba kući odnijeti Zlatnu loptu France Footballa, tvrdi španjolski As.

Hrvatski reprezentativac iza sebe ima fantastičnu sezonu. Osim osvojene Lige prvaka i drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, nanizao je i nekoliko individualnih nagrada - Uefinu nagradu za najboljeg igrača Europe i Fifinu 'The Best' nagradu za najboljeg igrača svijeta - a čeka se još ona najvrjednija.

Najvažniji El Clasico karijere

Upravo zbog toga Španjolci tvrde da je ovo Luki najbitniji El Clasico u karijeri. Odigrao ih je do sada čak 16, ali u ovom ima priliku zablistati i možda promijeniti odluke onih novinara kojima do sada on nije bio prvi favorit.

Kako Ronalda i Messija neće biti ovu nedjelju na Camp Nouu, mogao bi to biti 'Lukin show'. Za Zlatnu loptu konkuriraju mu standardni osvajači Ronaldo i Messi te Antoine Griezmann, koji je iznimno samouvjeren.

- Fifina nagrada je s*anje. Mene zanima samo Zlatna lopta - rekao je francuski reprezentativac, koji u Fifinom izboru nije bio niti u užoj konkurenciji.

U svakom slučaju, nadamo se da će ovo biti Lukinih 90 minuta slave i da će odličnom predstavom u Barceloni doći još korak bliže ovom prestižnom nogometnom priznanju.