Luku Modrića hvale Španjolci i Talijani: 'Hrvat je postao novi vođa momčadi, najbolji je tamo'

Luka Modrić (39) prkosi biologiji. Bez obzira na poodmaklu igraču dob za jednog profesionalnog nogometaša, i dalje oduševljava svojim izvedbama. U porazu Milana od Cremonesea (1-2) bio je najbolje ocijenjeni igrač svoje momčadi, a njegovu izvedbu pohvalili su i talijanska Gazzetta Dello Sport te španjolska Marca.

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake'

"Modrić, s 39 godina i 11 mjeseci, bio je najbolji: ako je ritam nizak, i dalje zna pokazati sve. Mnogi drugi igrali su loše ili jako loše: Loftus-Cheek mekan, Fofana previše neprecizan kad treba završiti akciju, Alex Jimenez je loše ušao", napisali su Talijani i nastavili:

"Najbolji Milan vidio se početkom drugog poluvremena. Pogledajmo redom. 52. minuta: Modrić proigrava Gimeneza u dubinu, pa šutira. Brani Audero. 53. minuta: korner Modrića, na odbijenu loptu Pulišić puca iz prve. Audero, nekako, opet brani. 54. minuta: Saelemaekers nisko ubacuje za Fofanu, novi udarac i nova obrana. 56. minuta: Modrić ponovno u dubinu za Fofanu, ovaj put šutira preko gola".

Modrić je igrao do 74. minute kada ga je zamijenio Jashari.

"Trendovi se vide i bez umjetne inteligencije: Modrić u sporom ritmu oslobađa sve, Fofana se ubacuje kako Allegri voli, ali ima problem sa završnicom. Tržište je još otvoreno, a novca u blagajni, ako se želi trošiti, ima", zaključila je Gazzetta.

Marca se u izvještaju s utakmice fokusirala na Hrvata.

"Hrvat je bio najbolji u dresu Milana i krenuo kao starter, ali momčad Davidea Nicole slavila je zahvaljujući golčinama Baschirotta i Bonazzolija (1:2). Sivi debi Luke Modrića, unatoč vrhunskoj partiji. Hrvat je krenuo u početnoj postavi Allegrija i bio najbolji kod rossonera", započeli su tekst i dodali:

"Debi mu je počeo u velikom stilu: ovacije San Sira i mjesto u Allegrijevoj jedanaestorici. Modrić je uzvratio na svoj način – bio je Milanov kompas, kroz njegove noge prolazili su svi napadi. Čak je i opalio iz daljine, onako kako je toliko puta zabijao na Bernabéuu, no ovaj put obrana Cremonesea je blokirala".

Iako je riječ o španjolskoj tiskovini, Modrić je u Realu ostavio ogroman trag zbog čega ga u Marci još uvijek prate s posebnom pozornosti.

"Početkom nastavka Milan se probudio. Modrić, briljantan, razigravao je suigrače u završnoj trećini i ponovno tukao izvana, ali Audero je izvukao obranu utakmice. Unatoč sjajnoj igri, Modrić je napustio teren ustupivši mjesto Jashariju, najboljem igraču belgijske lige i najskupljem pojačanju Serie A", pišu Španjolci pa zaključuju:

"Milan sezonu otvara porazom, unatoč Modrićevoj odličnoj partiji. Gigant sa San Sira tek se treba probuditi, ali jedno je jasno - Hrvat je od prve minute novi vođa momčadi".

Podsjetimo, Modrić je ovog ljeta pojačao Milan nakon 13 godina provedenih u Realu i odigranih 597 utakmica. Iduću utakmicu Milan igra protiv Leccea.