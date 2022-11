Lupetao u studiju RTS-a: 'Borjan neće primiti gol, Hrvatska je u padu...' Pa se posuo pepelom

Hrvatska je u prvom kolu SP-a remizirala protiv Maroka (0-0). Bila je to blijeda i neuvjerljiva parija hrvatskih nogometaša, no Zlatko Dalić shvatio je u čemu je pogriješio i najavio drugo lice protiv Kanade. Taj susret izazvao je veliku pozornost u srpskim medijima zbog zvezdaša Milana Borjana.

U studiju RTS-a utakmicu je najavio bivši jugoslavenski nogometaš Rade Bogdanović, nekadašnji član Atletico Madrida i Željezničara. Predstavio je Hrvatsku kao reprezentaciju u ogromnom padu, Modrića kao igrača koji je ostario, a uz sve te bravurozne izjave spomenuo je i bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića.

- Hrvatska je u padu, to je evidentno. Imaju puno problema u napadu. Jednog vanserijskog nogometaša koji je u godinama i teško može sam. Imaju problema, vraćam se na sindrom Zdravka Mamića, kad je bio slobodan, bio je uz njih. Dinamo vuče, reprezentacija Hrvatske vuče se na sudbinu Dinama, oslonjeni su jedni na druge. On ih je vodio, on ih je dizao - kazao je Bogdanović pa ispalio:

- Hrvatska reprezentacija sastavljena je od Bosanaca i Hercegovaca. Mnogi su otišli. Mislim da će Kanada zabiti prvi gol na Svjetskom prvenstvu, a da Borjan neće primiti gol - govorio je Bogdanović u trenucima dok mu je propala stolica. Ni ona nije mogla podnijeti njegove mudrolije.

Jedna želja mu se ispunila. Alphonso Davies je u drugoj minuti zabio prvi gol za Kanadu na svjetskim prvenstvima, a srpski komentator proslavio je kao da je Srbija zabila u finalu Mundijala. Bio je to i jedini gol Kanađana na utakmici, a Hrvatska se u nastavku razljutila i utrpala četiri gola u mrežu Milana Borjana. Komentator iz susjedstva u tim trenucima jedva da se čuo u eteru.

Bogdanović se nakon utakmice posuo pepelom. Hrvatsku je ovaj put predstavio kao reprezentaciju punu klase, a Modrića najboljeg u povijesti na ovim prostorima.

- Kanada nas je zavarala prvo kolo, iako su poveli, vidjeli ste da Hrvatska ima snagu i klasu. Vidjeli ste ova četiri gola. Jedna ekipa koju predvodi, a siguran sam u to, najbolji nogometaš od 1945. pa do danas na Balkanu, Luka Modrić. Treba biti pošten i iskren, jedan virtuoz nogometni, sjajan momak. Zna što je obitelj, klub, reprezentacija. Te lopte, zavijuše, te vanjske. Godine čine svoje, a on ih nosi. Ovo mu je možda i posljednja prilika da napravi nešto s reprezentacijom - ustvrdio je 'stručni' komentator RTS-a.

