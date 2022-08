Ma Dinamo je puno bolji, ne može ga Bodo/Glimt zaustaviti

Dinamo je na dojmljiv način odradio još jedan derbi, Zagrepčani su s pet komada (5-2) s Maksimira ispratili Osijek. A realno, mogli su nogometaši Nenada Bjelice i ozbiljnije nastradati u Zagrebu. Ante Čačić opet je dosta rotirao, odmarao brojne igrače (Ristovski, B. Šutalo, Ljubičić, Ademi...), glavom i mislima bio i u utakmici protiv Bodo/Glimta. Ovoga puta nikavoj "povijesnoj" utakmici, ali ogledu koji Dinamu može osigurati Ligu prvaka i dodatnih 7,8 milijuna eura.

Trener Dinama dugo je najavljivao kako će njegova momčad biti prava u kolovozu. Da, Čačić je trpio i brojne kritike, Dinamo u nekim dvobojima s početka sezone (Lokomotiva, Škupi, Ludogorec) bez obzira na rezultat nije dobro izgledao. Pokazivao je slabosti, bio podosta ranjiv, ali što je najvažnije - pobjeđivao. A onda je došao kolovoz, Dinamo je postao goropadan. Pogotovo na svom travnjaku.

Nogometaši Ante Čačića tako su krajem srpnja u Maksimiru dočekali Istru 1961, Puljane "počastili" (4-1) s četiri gola. Ništa strašno, rekli bi Istra nije suparnik za dokazivanje. Sve pet, ali dinamovci su na svom terenu počeli nizati sjajne igre, "četvorku" su dobili Ludogorec (4-2) i Hajduk (4-1), a sjajan domaći kolovoz zaključen je "petardom" (5-2) protiv Osijeka. A priznat ćete, dva naša ponajbolja predstavnika i Hajduk nisu baš "lajbeki".

Dinamo iz dana u dan izgleda sve bolje, sve moćnije i opasnije. I djeluje kao Dinamo. U Zagreb već ove srijede stiže Bodo/Glimt, Norvežani su ozbiljna momčad, ali znaju se "raspasti" na nekim gostovanjima. Uostalom, ove sezone su poraženi kod KI Klaksvika (3-1) na Farskim Otocima, kod Linfielda (1-0) u Sjevernoj Irskoj, a ranjivi su bili i kod Žalgirisa (1-1) u Litvi. Jednostavno, Bodo se muči van, tako su prošle sezone poraženi (2-1) i kod Prištine.

Zagrepčani su konačno dohvatili pravu formu, igrači su shvatili brojne rotacije Ante Čačića, pa nitko od važnih prvotimaca "klupu" više ne shvaća kao kaznu. Dečki znaju kako će u nastavku dobiti priliku, imati priliku na svojih "pet minuta". Dinamo se kroz svaku utakmicu diže u nastavku, Hajduk i Osijek su tako u drugim poluvremenima dobili čak osam komada. A mogli su i više...

Dinamu utakmica protiv Bodo/Glimta nije "biti ili ne biti", u Maksimiru vlada zadovoljstvo mirnim plasmanom u grupnu fazu Europske lige. No, svi znaju kako je Dinamo bolji od Norvežana, kako ova momčad vrijedi Lige prvaka. Dinamo je trenutačno razigran, raspucan i u jako dobroj formi. A to bi već ove srijede trebao biti velik, jako velik problem za Norvežane. Dinamo je jednostavno bolja momčad, to još treba dokazati na terenu...

