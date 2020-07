'Ma i Guardioli ne bi bilo lako u Dinamu naslijediti Nenu Bjelicu'

Jovićević stavlja mlade dečke u igru i to je dobro. Treba vremena da se dečki naviknu na njegove ideje, ali ni Pepu Guardioli ne bi bilo lako naslijediti Bjelicu u Dinamu, kaže bivši igrač 'modrih' i Rijeke

<p><strong>Jasmin Agić</strong>, trener juniora Lokomotive i bivši igrač <strong>Dinama</strong> i <strong>Rijeke</strong> odmara se u svojoj Opatiji dok čeka početak klupskih obaveza. Do tada će, uz morske radosti, vjerojatno 'prošetati' i do Rujevice na derbi Dinama i Rijeke, dvije momčadi koje prati epitet 'najjačih' u ligi, a poslije 'korona-pauze' to sigurno nisu pokazali.</p><p>- Prije korone Rijeka je igrala dobro, ali poslije stanke kao da ime je borba za drugo mjesto postala prevelik pritisak, ali dobro, nije ni Dinamo u nekoj bajnoj formi - prokomentirao je Agić za<a href="https://www.vecernji.hr/sport/sjecate-li-se-ove-ikone-hrvatskog-nogometa-evo-cime-se-danas-bavi-jasmin-agic-1414844" target="_blank"> Večernji list </a>pa najavio sraz koji na stadionu Rijeke kreće u 21:05:</p><p>- Utakmica bi mogla biti zanimljiva. Riječ je o dvije momčadi koje su prije stanke briljirale, a u toj stanci su obje prolazile neke svoje situacije - kaže i pojašnjava:</p><p>- Nije nevažno što je Dinamo ostao bez Olma, a onda i trenera. Treba pričekati da se stvari poslože, ali vidimo da Dinamo rotira puno igrača. Jovićević daje priliku mladim igračima i mislim da je to dobro jer imaju komotnu situaciju u prvenstvu, već su prvaci. Treba vremena da se igrači priviknu na njegove zahtjeve, a nikome ne bi bilo lako naslijediti Bjelicu u Dinamu pa i da dođe sam Pep Guardiola - kaže Agić.</p><p>- Rijeci je ovo bitna utakmica, Dinamo je ovdje znao loše proći, a oni bi mogli ući u finiš prvenstva u boljem psihološkom stanju - govori bivši HNL-ovac koji je isto nesiguran oko toga tko će biti iza Dinama na tablici:</p><p>- Volio bih da to bude Lokomotiva jer je to sada moj klub, a i dečki igraju lijep nogomet, užitak ih je gledati. Svi ih hvale s pravom, a trener Tomić je to sjajno posložio - zaključio je.</p>