'Ma idi i probaj': Slavni Becks potaknuo je Ibrin odlazak u LA

Zlatan Ibrahimović (36) otkrio je da je ključnu ulogu u njegovom transferu iz Manchester Uniteda u La Galaxy imao bivši suigrač iz PSG-a David Beckham (42).

Ibrahimović je u četvrtak službeno objavio da napušta Old Trafford i seli u Los Angeles, gdje će karijeru nastaviti u La Galaxyju. U intervjuu za MLS otkrio je kako mu je Beckham pomogao kod ovog transfera.

- Upoznao sam Davida kada sam igrao za PSG i on je puno pričao o Galaxyju, iskustvu koje je imao u Americi, bio je sretan. Govorio mi je: 'Trebao bi doći, odi, probaj, igraj tamo'.

- Rekao je da je sve fantastično, u tijeku, ali biti dio toga je nešto nevjerojatno i nešto na što je on jako ponosan.

