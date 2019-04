Ma kakav Darth Vader!? Milas je nokautirao Rusa Bahtova...

Splitski boksač Petar Milas (23) nokautirao je Rusa Denisa Bahtova u šestoj rundi u münchenskoj dvorani prepunoj navijača! Ušao je s Thompsonovom pjesmom 'E moj narode', a atmosfera je od tog trenutka bila na vrhuncu...

Prva runda protekla je bez većih uzbuđenja. Bahtov, koji sam sebe naziva Darthom Vaderom, je u borbu krenuo puno agresivnije, no u posljednjih minutu i pol Milas je napokon krenuo uzimati inicijativu. Milasova dominacija nastavila se u drugoj rundi, a onda je u trećoj Rus pokušao krenuti malo agresivnije. Ipak, tu nije dobro prošao, pa je nakon par udaraca izgledao poprilično uzdrmano. U posljednjoj minuti opet je Bahtov išao u napad, a onda ga je na nekoliko sekundi do zvona Milas uhvatio u seriju udaraca te je lako moguće da bi ga Splićanin tada i nokautirao.

Četvrta runda donijela je bolji otpor 39-godišnjeg Bahtova, no opet je Milas bio bolji, a u petoj rundi - potpuna dominacija! Lijeva šaka neprestano je sjedala na lice Rusa, a pred kraj runde Milas je istresao cijeli svoj arsenal na protivnika. Bahtov je pokazivao kako može još i pozivao Milasa da dođe, ali padao je po konopcima i jedino što ga je opet spasilo bilo je - zvono.

Ta priča nastavila se od početka šeste runde, a u njoj je Rus bio potpuno gotov. Udarac za udarcem, i vidjelo se - Bahtov je gotov... Sucu je samo ostalo da prekine borbu!

Milas je sada na omjeru 14-0, a od toga je 11 puta slavio nokautom, no ovaj put je sigurno bilo posebno slatko... Dvorana u Münchenu orila se pjesmom, Milasa je podržalo jako puno navijača!

- Nije meč za titulu, nije ni za veliku lovu, ali je jedna od onih borbi koje Milas mora proći na putu do potvrde svog velikog potencijala - rekao je Željko Mavrović, a splitski boksač je iz dana u dan sve bliže toj potvrdi...

- Možda nije po mojoj volji, vidi se da nisam dugo bio u ringu, ali pobjeda je tu. Denis je jako tvrd boksač, dugo sam ga razbijao, ima tvrdu glavu. Želin se zahvaliti svima koji su došli, hvala na podršci. Ja se nadam da će europska titula biti u srpnju, no sve je do menadžmenta - rekao je Milas nakon pobjede, a onda se oglasio njegov trener:

- Rekao sam četvrta runda, no Denis je bio bolji od očekivanog. Dao je sve od sebe, Petar je došao u grču, ali sve u svemu, mogu biti samo zadovoljan. Moram se zahvaliti navijačima! Bahtov me pozitivno iznenadio, dao je sve od sebe, pokazao ad je bio veliki borac, svaka mu čast, kapa do boda.

