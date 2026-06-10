Ma kakav Miura, djed Drago svjetski je fenomen! 'Nogomet igram s 85 godina i zabijam...'

Drago Katinić je najstariji aktivni nogometaš u Hrvatskoj, a nedavno je zabio za veteransku momčad Mladosti iz Repušnice, gdje mu je suigrač sin Marko (59). 'Meni je nogomet sve, a suigrače sam počastio odojkom i pivom', kazao je Drago
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