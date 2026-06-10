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Ma kakav Miura, djed Drago svjetski je fenomen! 'Nogomet igram s 85 godina i zabijam...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 7 min
Ma kakav Miura, djed Drago svjetski je fenomen! 'Nogomet igram s 85 godina i zabijam...'
24asta Repušnica: Drago Katinić najstariji je aktivni nogometaš u Hrvatskoj | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Drago Katinić je najstariji aktivni nogometaš u Hrvatskoj, a nedavno je zabio za veteransku momčad Mladosti iz Repušnice, gdje mu je suigrač sin Marko (59). 'Meni je nogomet sve, a suigrače sam počastio odojkom i pivom', kazao je Drago

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Komentari 13
UŽIVO Transferi: Dinamo na probu pozvao napadača iz 3. NL
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo na probu pozvao napadača iz 3. NL

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
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FOTO Vila Duje Ćalete-Cara i dalje na prodaju. Pogledajte kako izgleda, pršti od luksuza

Već smo objavili u travnju kako poznati nogometaš prodaje modernu dvokatnicu od 272 kvadrata kod Šibenika. Vila je i dalje na oglasnicima na prodaju, ali s prvotne cijene od preko 2,1 milijuna eura, smanjena je na 1,6 milijuna u kolovozu prošle godine
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FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'

"Moje mišljenje o Ronaldu (iz kontakta koji smo ostvarili) i iz svega priloženog jasno je da je stvarno dobar čovjek, vrhunski sportaš, te za njega imam samo lijepe riječi," rekla je Ivana Macanović u davnom intervjuu kojeg je dala za 24sata.

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