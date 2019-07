Ma kakav nokaut, što je to? Askren se ne sjeća koljena

Udarac Jorgea Masvidala nad Benom Askrenom i dalje odzvanja dvoranom u Las Vegasu. Nevjerojatni Masvidal nokautirao je protivnika koljenom u glavu nakon samo pet sekundi borbe i ušao u povijest UFC-a. Mjesecima je trpio 'trash talk' Bena Askrena, a onda mu odgovorio na brutalan način i nokautirao ga.

Sasvim očekivano, Askren se uopće ni ne sjeća borbe. A kako bi se i sjećao. Trajala je samo pet sekundi te je nakon toga odletio u zemlju snova.

- Sjećam se da smo bili unutra, ali ne sjećam se koljena. Kada sam došao k sebi, pomislio sam: 'Sranje, izgubio sam od Masvidala, to je baš pušiona.' Svi su bili zabrinuti za mene, ali nije bilo razloga. Nisam osjećao bolove, nije bilo glavobolje. Mučila me jedino misao da sam izgubio od Masvidala. Sve što znam je da se to dogodilo brzo, mislim da je pao i neki rekord - rekao je pogubljeni Askren u emisiji MMA Show.

Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iako je mjesecima prije borbe vrijeđao Masvidala i 'trash talkao', Askren je ipak izrazio divljenje i priznao da je njegov suparnik napravio nevjerojatan potez.

- Neki kažu da je to bila sreća, ali nije. Takav udarac koljenom traži puno vježbe i vještine, ja to ne bih mogao izvesti. Ipak, nije me tukao 15 minuta, uhvatio me koljenom i tu nisam mogao ništa. Ljudi neće pomisliti da sam sranje od borca, pa nisam se ni tukao. Dogodi se, to je sport. Očekivao sam to, vjerojatno sam sve i zaslužio zbog retorike uoči meča. Tučem se već deset godina i ovo je moj prvi poraz. Znao sam da ću dobiti po njušci jednom kad padnem i to me ne zabrinjava. Provocirao sam prije meča, to je bila moja namjera. Baš sam ga isprovocirao i njegove reakcije su potpuno očekivane - rekao je Askren nakon meča i neformalno se ispričao američkom borcu.

Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Za Askrena sada slijedi odmor i kako bi raščistio misli od neugodnog poraza, a onda i kreću pripreme za novu borbu u velter kategoriji...