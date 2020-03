Ma kakve OI, pa u mom Livnu imaju jedan-jedini respirator!?

Ako je za nekoga hrvatskog sportaša odgoda Olimpijskih igara loša vijest, onda je to prije svih za bacača Filipa Mihaljevića, koji je dvoranski dio sezone okončao u odličnoj formi, tri puta rušio je državni dvoranski rekord koji sada iznosi 21.84 metara. Filip je na tri nastupa na World Athletics Indoor Touru dva puta pobijedio i jednom bio treći, to je u konačnom zbiru ''dvoranske Dijamantne lige'' značilo i konačnu pobjedu, što je Filipov klub, splitski ASK nagradio osmogodišnjim ugovorom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Filip je bio sjajan i na otvaranju sezone, na Zimskom bacačkom kupu u Splitu, na kome se tradicionalno otvara sezona bacanja na otvorenom. Kugla je poletjela do rekorda stadiona u Parku mladeži, do dalekih 21,69 metara, što je bio drugi hitac sezone i najava da bi do kraja sezone Filip mogao prebaciti magičnu granicu od 22 metra... No pandemija korona virusa, odgoda svih natjecanja pa i Olimpijskih igara sve su zaustavile. Filip je danas zatvoren u četiri zida svog stana u Splitu, iz kojeg rijetko i izlazi...



- Živim sam i to mi je veliki problem, da nije interneta i mobitela poludio bih jer su mi obitelj i djevojka u Livnu. Stalno pričam s njima da sačuvam i ovo malo zdravog razuma što imam... Dosadi gledanje serija i filmova, kratko izađem udahnuti zrak i razgibati se, a hranu uglavnom naručujem... - kaže nam Filip, koji baš i nema uvjeta za trening.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL



- Trenirao sam normalno do prošloga tjedna, kad se stanje pogoršalo i kad su uvedene ove nove mjere i restrikcije. Pokušavam nešto improvizirati, ali da budem iskren nemam baš ni previše volje ni motivacije za trening. Odgođen je prvi dio Dijamantne lige, odgođen je Rim, ne znam odgađa li se i cijela atletska sezona ili samo OI...

Japanci su sve do nedavno slali poruke da Igre neće biti odgođene, no kako je pandemija korone tek ovih dana jače pogodila SAD, bilo je jasno da sportaši ove godine neće u Tokio.

Foto: KAI PFAFFENBACH

- Ne treba na ovu situaciju gledati sebično, ovo je zlo pogodilo cijeli svijet i sva je sreća da je situacija u Hrvatskoj koliko - toliko pod kontrolom. Bit će igara još, sada sam više zabrinut za moju obitelju Livnu. Zamislite, u Livnu je županijska bolnica, dakle za pacijente iz cijele županije, a imaju jedan – jedini respirator!? Mi nismo uopće spremni za ovo što bi nam se moglo dogoditi... - zaključio je Mihaljević.