Anti Kosteliću poslodavac je Hrvatski skijaški savez, kojem on još nije ni podnio zahtjev za odlaskom u mirovinu.

Tvrdi nam to Vedran Pavlek, direktor Hrvatskog skijaškog saveza, kojeg smo kontaktirali tragom izjave legendarnog Gipsa da mu je mirovina 2500 kuna.

Treneri koji su Hrvatskoj podarili toliko sportskih šampiona su se uznemirili, sportski se puk pitao kako je to moguće.

Da, Gips je od 2002. do 2018. bio u statusu vrhunskog trenera, što je značilo 23.000 kuna bruto naknade od Hrvatskog olimpijskog odbora, a onda 2019. i 2020. kao vrsni trener dobivao 15.000 kuna bruto. No, to je HOO-ovo sufinanciranje trenera, iz kojeg ne uplaćuje doprinose nego samo plaća porez. A mirovinu treneri dobivaju na osnovu saveza ili kluba od kojeg su dobivali osnovnu plaću. U Kostelićevu slučaju to je skijaški savez.

- Prema svim izračunima, njegova će mirovina biti nemjerljivo veća nego što kaže - dodao je Pavlek.

Ajde, neka. Zaslužio je. Kao i ostali treneri koji su stvorili vrhunske sportaše.