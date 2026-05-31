Ma, kakvo finale Lige prvaka! Ovo je bio derbi u Slavoniji za koji se tražila ulaznica više

Dok su se u subotu navečer oči nogometnog svijeta usmjeravale prema finalu Lige prvaka, daleko od blještavila i milijunskih ugovora odigravala se drama koja za jednu lokalnu zajednicu nosi jednaku, ako ne i veću težinu. Na stadionu Stanko Vlainić-Dida u Slavonskom Brodu, ispred dvije i pol tisuće gledatelja, odlučivao se prvak 3. NL Istok, četvrtog ranga hrvatskog nogometa.

Ulog je bio ogroman: izravni dvoboj Marsonije i Slavonije iz Požege u posljednjem, 30. kolu, odlučivao je o naslovu i plasmanu u viši rang. Bila je to slika koja potvrđuje da srce nogometa najjače kuca upravo tamo gdje je najiskrenije - u niželigaškim nadmetanjima. Sve je prenio kroz reportažu Niko Matičević s tportala.

Marsonia slavi promociju u treću ligu

Veliki ulog i bod dovoljan za slavlje

Atmosfera u Slavonskom Brodu bila je naelektrizirana danima uoči utakmice. Nekadašnji prvoligaš Marsonia, klub slavne prošlosti, ali i turbulentne sadašnjosti opterećene pričama o dugovima, dočekao je zadnje kolo kao vodeća momčad lige. S 58 bodova na kontu, koliko je imala i drugoplasirana Slavonija, Brođanima je za osvajanje titule bio dovoljan i jedan bod. Ta prednost proizašla je iz pobjede od 1-0 u prvom dijelu sezone, ostvarene upravo u Požegi.

Računica je bila kristalno jasna: Marsoniji igra i remi, dok je gostima za krunu sezone trebala isključivo pobjeda. Dodatno samopouzdanje domaćinima je davala činjenica da su kroz cijelu sezonu bili neporaženi na svom terenu. S druge strane, gosti iz Požege stigli su na krilima serije od pet uzastopnih pobjeda, statistički jednako ubojiti kao i domaćin, s prosjekom od gotovo dva postignuta gola po utakmici. Sve je bilo spremno za spektakl, a ispunjene tribine stadiona uz Savu bile su najbolji dokaz da lokalni nogomet itekako ima svoju vjernu publiku.

Preokret za povijest i junak rođen 2008. godine

Utakmica je ponudila sve ono što nogomet čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu; napetost, preokrete i neočekivanog junaka. Iako je Marsonia slovila za favorita pred svojom publikom, gosti su prvi zadali udarac. U 31. minuti, tinejdžer Drago Marković šokirao je domaće navijače i doveo Slavoniju u vodstvo od 1-0. Činilo se da Požežani drže sudbinu u svojim rukama, no Marsonia se nije predavala. U jeku pritiska, tik pred odlazak na odmor, u 44. minuti, Selmir Mahmutović zabija za izjednačenje. Erupcija oduševljenja na tribinama bila je opravdana - rezultatom 1-1, Marsonia je bila prvak.

Ipak, drugo poluvrijeme donijelo je potpuni preokret. Slavonija je pokazala karakter i mentalnu snagu. Već u 52. minuti Tomislav Soldić pogađa za novo vodstvo gostiju od 2-1, utišavši gotovo cijeli stadion. Marsonia je bacila sve karte u napad, pokušavajući doći do zlatnog boda, ali obrana Slavonije izdržala je sve pritiske. Konačnu potvrdu pobjede i naslova donio je ponovno fantastični Drago Marković, koji svojim drugim golom u 79. minuti postavlja konačnih 3-1. Bio je to prvi domaći poraz Marsonije u sezoni, i to onaj najbolniji, koji ih je koštao titule, dok je za Slavoniju označio početak velikog slavlja i plasman u SuperSport 2. NL.

Srce nogometa kuca u "malim" utakmicama

Rasplet u Slavonskom Brodu zorno je pokazao da hrvatski nogomet ne živi samo od uspjeha reprezentacije i borbe za naslov u elitnom rangu. Dokaz tome nisu samo ispunjene tribine u Brodu, već i tisuće ljudi na utakmicama u Rugvici, Pazinu ili Unešiću, gdje se s jednakim žarom prati borba za naslov ili ostanak u ligi. Upravo iz tih "malih" klubova, koji često funkcioniraju u gotovo nemogućim uvjetima, potekla je većina igrača koji danas nose dres reprezentacije.

Njima je potrebno ulaganje, ne u vidu astronomskih iznosa, već onih osnovnih sredstava za uređenje svlačionica ili izgradnju pomoćnih terena, što bi za lokalne zajednice značilo život. Za pet eura, koliko je koštala ulaznica za brodski derbi, gledatelji su dobili dva sata nogometne strasti. Možda nisu vidjeli tehničku dotjeranost finala Lige prvaka, ali su svjedočili nečemu puno vrjednijem - ljubavi prema igri i svom klubu. Zato, kad god imate priliku, podržite lokalni niželigaški klub. Svaka kupljena ulaznica pomaže im preživjeti i nastaviti stvarati budućnost hrvatskog nogometa.

*uz korištenje AI-ja.