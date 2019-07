Ma koji Island? Mladi 'kauboji' ponos nacije, padaju svi redom

Izabranici Davora Dominikovića redaju pobjedu za pobjedom. Nakon savršeno odigrane grupne faze i stopostotnog učinka, u tom duhu nastavljaju i u nokaut fazi. U osmini finala hrvatski juniori pobijedili su islandske rezultatom 29-16 (13-7) i tako slavili šesti put za redom, a sljedećeg će protivnika saznati kasnije navečer.

Za najvoljeg igrača susreta proglašen je Filip Vistorop koji je postigao šest pogodaka pa na kraju susreta prokomentirao:

- Zadovoljni smo utakmicom, bila je ovo dobra partija za nas, posebno u obrani, gdje smo bili vrlo uspješni, ali je napad imao neke probleme jedan na jedan u prvih nekoliko minuta - zaključio je MVP susreta.

Croatia 🇭🇷 remain undefeated after their match with Iceland 🇮🇸 at #Spain2019 🤾‍♂️#handtastic pic.twitter.com/p03onax4lS