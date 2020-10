Jairo je tako\u0111er pobrao zvi\u017eduke na Poljudu u nedjelju. Kada je izlazio iz igre, u kojoj, kao i cijela mom\u010dad, nije pokazao ni\u0161ta, osjetio je i onu drugu stranu tribina, onu kada Hajduku ne ide, a treba i mora i\u0107i. Ili se to barem podrazumijeva.

Je li na Jaira utjecala pri\u010da o transferu u Dinamu, tko \u0107e znati. No nije isklju\u010deno i ne bi bio prvi slu\u010daj.\u00a0Dinamov trener Zoran Mami\u0107 potvrdio je da se raspitivao kod Spli\u0107ana, ali ni\u0161ta vi\u0161e od toga. Uz napomenu da je Brazilac imao \u017eelju za odlaskom. Ali mu \"nije htio praviti probleme\".

- Istina da sam kontaktirao kolegu iz Hajduka za Jaira\u00a0i to je ostalo na tome. Nismo\u00a0o brojevima pri\u010dali, poznavaju\u0107i reakcije u Splitu, bilo je za o\u010dekivati da to ne\u0107e uspjeti, ali kod Jaira je postojala \u017eelja iako ne bih htio napraviti problem njemu. No\u00a0Hajduk nije htio razgovarati, a brojke nisu istinite.\u00a0Jaira nismo izravno kontaktirali jer to nije eti\u010dno. Razgovarali smo s njegovom agencijom \u0161to nije zabranjeno - govorio je Mami\u0107 pro\u0161log tjedna.