Hrvatska je pobjedom nad Katarom 26-24 osvojila prvo mjesto u skupini.

- Navikli smo da je dramati\u010dno kad igra reprezentacija na velikom natjecanju. O\u010dekivao sam vi\u0161e, mo\u017eemo biti zadovoljni rezultatom, ali igra je ne\u0161to drugo, mora i mo\u017ee biti bolja.

Onda je analizirao igra\u010de:

- \u0160ego je definitivno zadovoljio. I Pe\u0161i\u0107 je dobro u\u0161ao u utakmicu, obrambeno smo dobro u\u0161li, nisu imali rje\u0161enja, zabili smo neke lake golove, ali onda smo i mi u\u0161li u seriju proma\u0161aja, \u010cupi\u0107 dva pa \u0160trlek.

Ni on nije fan \u010cervarove ideje da \u010cupi\u0107 igra na mjestu desnog vanjskog.

- U napadu se mu\u010dimo, opet smo poku\u0161ali s \u010cupi\u0107em kao desnim vanjskim, a imamo puno boljih rje\u0161enja, Martinovi\u0107 i \u0160ebeti\u0107 su pokazali da su s razlogom tu i spremni nositi teret koji je na pro\u0161lom prvenstvu bio na le\u0111ima Stepan\u010di\u0107a. Poku\u0161avaju da \u010cupi\u0107 napada sredinu i ide 2 na 2 s pivotom, pa lijevi vanjski do\u0111e na \u0161ut, ali bolje je da igramo sa \u0161uterom. Ktome, ni Martinovi\u0107 ni \u0160ebeti\u0107 nisu spori i tromi, tako da s krilom na poziciji desnog vanjskog ne dobivamo previ\u0161e na brzini, a gubimo \u0161ut iz vana - govorio je i nastavio:

- Martinovi\u0107 je i u zadnjih 15 minuta pokazao da mu je tu mjesto i da mo\u017ee dati i ve\u0107i doprinos, pogotovo kad mu minuta\u017ea bude ve\u0107a. Sjajan je igra\u010d, bolje rje\u0161enje na desnom vanjskom nego \u010cupi\u0107.

Hrvatska se nije uspijevala zna\u010dajnije odlijepiti.

- Na trenutke sam imao osje\u0107aj da smo puno bolji, a pogleda\u0161 semafor i vidi\u0161 da je samo jedan ili dva gola razlike, pa i nerije\u0161eno.

Su\u0111enje je na trenutke bilo sporno.

- Oni su imali puno vi\u0161e sedmeraca i nekoliko puta su im suci vratili loptu, sudac mo\u017ee u rukometu birati \u0161to \u0107e dosuditi, ali obrana mora biti \u010dvr\u0161\u010da da ne ulaze duboku u zonu pa izbore sedmece.

Koliko je jo\u0161 rezerve ostalo kod na\u0161ih?

- Jo\u0161 se zagrijavamo, te\u0161ko je re\u0107i jesmo li sad spremni za Dansku, ali imamo puno prostora za napredak. Zanima me kako \u0107e to izgledati kad do\u0111e ozbiljna europska reprezentacija. A izgledat \u0107e bolje jer nam vi\u0161e pa\u0161u, plus \u0161to \u0107emo imati Kara\u010di\u0107a, koji je bitna karika da se Duvnjak ne tro\u0161i cijele utakmice. Jer nije ba\u0161 najodmorniji.

Mario je dio karijere proveo u Kataru.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometa\u0161i nakon pobjede protiv Katara

- Igrao sam s njihovim lijevim krilom dvije godine u Kataru, a i ve\u0107inu drugih reprezentativaca poznajem iz lige. Nije to vi\u0161e ona mom\u010dad koja je bila viceprvak svijeta iz 2015., nema Markovi\u0107a i Capotea, de\u0161njak im igra na desnom vanjskom, iako je dobar...

Svakakve pri\u010de kru\u017ee o uvjetima u Kataru, \u010dak i da igra\u010di dobivaju Lamborghinije i vile s bazenom.

- U Kataru ula\u017eu velik novac, kakav igra\u010di nikad ne bi dobili u Europi, ali Lamborginiji i vile s bazenom se ba\u0161 nisu dijelili. Jesu neki igra\u010di stanovali u vili, ali nisu je dobili u vlasni\u0161tvo. Liga je druga\u010dija, divljiji je rukomet, ni\u017ei su i br\u017ei igra\u010di, a nekad je bilo i dosta stranaca pa je kvaliteta lige bila visoka. Sad se ve\u0107 dosta stranih igra\u010da vratilo u Europu, ali su Katarci digli nivo svojih igra\u010da tim ulaganjem.

On je osjetio i kako je osvojiti trofej u Kataru.

- Osvojili smo Kup i bila je dobra premija. Ali nekog velikog interesa nema, dvorana je rijetko i dopola ispunjena, nisam primjetio interes i za \u010dime, a kamoli za rukometom. Ni nogomet ne prate pretjerano. Novca imaju, on je naupitan, ali rukometna nacija nisu. Osje\u0107ao sam se odli\u010dno, bile su to divne dvije godine, mo\u017eda se i vratim.

Vugla\u010d je pro\u0161ao \u010dak 14 operacija i prekinuo karijeru pa se ipak vratio.

- Nakon dvije godine stanke sam se vratio rukometu. Nisam se imao namjeru vra\u0107ati, ali nije mi \u017eao, imam jo\u0161 dosta toga za dati, samo da zdravlje bude na razini. Odmorio sam se u dvije godine, kad su krenule utakmice osjetio sam umor, bolove, ali sve kratko, zdravlje je sad puno bolje, a bit \u0107e i jo\u0161 bolje.

A u me\u0111uvremenu se bacio na modni dizajn.

- \u017dena i ja to vodimo, mojim povratkom u rukomet ona je preuzela ve\u0107i dio brige oko toga, ja sam se morao malo vi\u0161e fokusirati na rukomet. Zajedno sve kreiramo i dizajniramo uz pomo\u0107 prijatelja i suradnika, tako\u0111er mladih ljudi. Bili smo zadovoljni kako je krenulo pa je korona malo poremetila. Stilski ta odje\u0107a nije toliko prilago\u0111ena ovom tr\u017ei\u0161tu, pazili smo na kvalitetu, ali korigirat \u0107emo malo i prilagoditi i stilski i cijenom.

Jesu li vam neki kolege rukometa\u0161i manekeni?

- Nude se, ali ne znam u \u0161to bih ih od toga obukao, odje\u0107a je druga\u010dija, ekscentri\u010dna. Ali u budu\u0107nosti \u0107e biti ne\u010dega i za njih.