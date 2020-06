'Ma, svaki put se smrznem kad prođem hodnikom gdje vise slike Bobana ili Prosinečkog...'

Ono što mi nudi Dinamo, razvojni put u kojem igram utakmice na visokoj razini, to ne bih dobio nigdje na svijetu. I zato mi nije palo napamet razmišljati o nekim zvučnim europskim destinacijama...

<p>Osjećam se sjajno. Iskreno, nisam niti u jednom trenutku pomislio da bi se priča mogla drugačije razviti, kaže nam<strong> Joško Gvardiol </strong>(18).</p><p>Mladi branič i po mnogima najveći potencijal u 'modroj' svlačionici potpisao je prvi profesionalni ugovor s Dinamom, pa bi u Maksimiru mogao ostati do 2025. godine. <strong>Joško Gvardiol</strong> već je ozbiljno ime u nogometnom svijetu, za njega su zagrizli brojni velikani (Manchester City, Lille, Ajax, Leipzig, Borussia Dortmund...) europskog nogometa, a čak su <strong>Ivica Olić i Jurica Vranješ </strong>za hrvatske medije potvrdili kako mladog stopera prati i <strong>veliki Bayern</strong>. </p><p>- Ma ne, nisam se previše bavio detaljima ugovora, to sam ostavio ljudima koji vode moju karijeru, ali mislim kako danas nema sretnijeg i ponosnijeg čovjeka od mene. Prvi ugovor je uvijek poseban, no ovaj znači i da si ispunio sva očekivanja. I ona vlastita, pa i ona koja je klub od vas imao - priča <strong>Gvardiol</strong>.</p><p>Iza vas je pet utakmica u nizu za prvu momčad, jeste li se konačno opustili među 'velikim dečkima'?</p><p>- Nemam problem s opuštanjem jer su me dečki od prvog dana sjajno prihvatili. Meni je privilegij igrati s igračima poput Kevina ili Emira koji imaju tisuće utakmica u nogama. Slušati njihove savjete i prakticirati ih. Znate, još uvijek imam poseban osjećaj kada ulazim u svlačionicu. Kada prolazim onim hodnikom gdje vise fotografije legendi kluba poput<strong> Šukera, Bobana ili Prosinečkog</strong>. Ma, smrznem se svaki put i sam sebe uvjeravam kako sam stvarno i ja dio te priče.</p><p>Kakva očekivanja imate od budućnosti? Koji su vam ciljevi i do kad se vidite u <strong>Dinamu</strong>?</p><p>- Ono što mi nudi Dinamo, taj razvojni put u kojem igram utakmice na visokoj razini, to ne bih dobio nigdje na svijetu. I zato mi nije palo na pamet razmišljati o nekim zvučnim europskim destinacijama, samo da se mogu pohvaliti da sam igrač tog ili tog kluba. Ciljevi su mi jasni, želim učiti svaki dan, napredovati, osvajati trofeje i igrati Ligu prvaka s Dinamom te postati zreo igrač. Tko zna, sutra se možda i nametnuti izborniku. Imam svoj put koji slijedim i za sada je sve sjajno - završio je <strong>Gvardiol</strong>.</p>