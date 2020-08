'Ma znao sam da ćemo zgaziti Barcelonu čim sam ih vidio...'

Možda je to neka druga filozofija i ne mora značiti ništa, ali to pokazuje koliko smo mi bili 'gladni' i željni uspjeha. Kada sam vidio koliko su opušteni znao sam da ćemo ih zgaziti, rekao je Müller...

<p><strong>Barcelona - Bayern</strong> 2-8. I dalje smo u nevjerici kada se sjetimo tog četvrtfinala <strong>Lige prvaka</strong> u kojem su Bavarci rastavili Katalonce na proste faktore.</p><p>Leo Messi je te večeri u Lisabonu bio ponižen kao nikada, a taj poraz bio je samo plamen koji je potaknuo erupciju vulkana. U potpunosti izgubljen otišao je na godišnji odmor, a onda je prije nekoliko dana poručio čelnicima da želi napustiti Barcelonu! I to sve zbog sramote u Ligi prvaka.</p><p>Dok navijači traže Bartomeuov odlazak, a on Messijev ostanak, u Bayernu uživaju. Kako neće, iza njih je jedna od najuspješnijih sezona u povijesti kluba. Osvojili su Bundesligu, Kup, a onda s 11 pobjeda zaredom bavarski stroj je pokorio i Ligu prvaka za svoju šestu titulu u tome natjecanju.</p><p>Zbog brojnih priča na početku sezone da su stari i već iscijeđeni, Bavarci su se zainatili i odigrali sezonu za pamćenje. Bili su gladni uspjeha, dokazivanja i Lige prvaka koju nisu osvojili od 2013. godine. Laganini su riješili skupinu u kojoj su bili s Crvenom zvezdom, Tottenhamom i Olympiacosom, a onda je pao i Chelsea u osmini finala.</p><p>Barcelona je u četvrtfinalu očekivala spektakl, a dobila je... Ma znate već i sami.</p><p>- Mi smo se zagrijavali već deset minuta kada su igrači Barcelone tek počeli lagano dolaziti na teren i počinju sa zagrijavanjem. Možda je to neka druga filozofija i ne mora značiti ništa, ali to pokazuje koliko smo mi bili 'gladni' i željni uspjeha. Kada sam vidio koliko su opušteni znao sam da ćemo ih zgaziti - rekao je Thomas Müller koji se i nakon dva tjedna rado sjeti te utakmice. </p><p>Nijemci su letjeli terenom, imali nevjerojatnih 26 udaraca prema golu Ter Stegena, a nisu stali ni kada je bilo 5-2 i već sve davno gotovo. </p><p>Argentinski čarobnjak je na terenu izgleda u potpunosti nezainteresirano, a današnja Barca ni u teoriji ne može pobijediti Bayern bez njegovog učinka. Bavarci su iskoristili njihovu opuštenost i došli do jedne od najvećih pobjeda u povijesti kluba, a Kataloncima nanijeli potres koji će ih itekako uzdrmati. A to je potencijalni Messijev odlazak. </p>